“Game of Thrones” da el salto a la pantalla grande con su primera película oficial. Según, The Hollywood Reporter, Warner Bros. ya trabaja en la cinta basada en la exitosa franquicia creada por George R. R. Martin. El filme busca expandir el mundo de Poniente en la cartelera.

La nueva entrega de “Game of Thrones” se centrará en la figura del rey ‘Aegon I Targaryen’, el conquistador que unificó los Siete Reinos con la ayuda de sus dragones. La historia explorará los orígenes de la dinastía ‘Targaryen’ y los eventos que marcaron el inicio del Trono de Hierro, situándose siglos antes de los acontecimientos de la serie original.

Beau Willimon, reconocido por su trabajo en “Andor” y por haber creado “House of Cards”, será el encargado del guion. Su incorporación refuerza la apuesta de Warner Bros. por una narrativa política y épica.

Daenerys Targaryen y Drogon en "Game of Thrones" (Foto: HBO)

Desde su estreno en 2011, “Game of Thrones” se convirtió en un fenómeno global, acumulando premios y una audiencia masiva en todo el mundo. La saga ya ha tenido exitosas expansiones en televisión, como “House of the Dragon”, que profundiza en la historia de la “Casa Targaryen”, y “A Knight of the Seven Kingdoms”, actualmente en desarrollo.

La apuesta cinematográfica apunta a una producción de gran escala, con emocionantes escenas de batalla y efectos visuales de alto nivel. La intención es trasladar al cine la magnitud épica que caracteriza a la saga de los dragones.

Aunque el proyecto se encuentra en una fase temprana y aún no se han confirmado director ni elenco, la noticia ha generado gran expectativa en la industria y entre los fanáticos. La película de “Game of Thrones” podría marcar el inicio de una nueva etapa para la franquicia, abriendo la puerta a futuras producciones cinematográficas dentro del universo creado por George R. R. Martin.