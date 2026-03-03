Resumen

“Game of Thrones” da el salto a la pantalla grande con su primera película oficial. (Foto: HBO)
Por Redacción EC

“Game of Thrones” da el salto a la pantalla grande con su primera película oficial. Según, The Hollywood Reporter, Warner Bros. ya trabaja en la cinta basada en la exitosa franquicia creada por George R. R. Martin. El filme busca expandir el mundo de Poniente en la cartelera.

