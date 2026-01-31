HBO Max estrena en exclusiva el capítulo 3 de “A Knight of the Seven Kingdoms” que nos cuenta la historia de ‘Egg’ y Sir Duncan ‘el Alto’. ¿A qué hora estará disponible en la plataforma el primer episodio? Aquí te lo contamos.
Hora de estreno del capítulo 3 de “A Knight of the Seven Kingdoms”
El capítulo 3 de “A Knight of the Seven Kingdoms” se estrena este el domingo 1 de febrero a estas horas en Latinoamérica y España:
- México: 7:00 p.m.
- Colombia: 8:00 p.m.
- Ecuador: 8:00 p.m.
- Venezuela: 9:00 p.m.
- Chile: 10:00 p.m.
- Argentina: 10:00 p.m.
- Perú: 8:00 p.m.
- Bolivia: 9:00 p.m.
- Paraguay: 10:00 p.m.
- Uruguay: 10:00 p.m.
- España: 3:00 a.m. del día siguiente (hora peninsular)
Dónde ver “A Knight of the Seven Kingdoms”
- Vía HBO Max
HBO Max tiene el derecho de transmisión exclusiva vía streaming de “A Knight of the Seven Kingdoms”. Si quieres verlo en vivo también lo van a transmitir a través de HBO. Recuerda que también puedes verlo en DIRECTV (Ca. 524/ 1524 HD) y su plataforma streaming DGO.
Cómo ver “A Knight of the Seven Kingdoms” en HBO Max
- Verifica tu App: Asegúrate de tener instalada la aplicación de HBO Max.
- Suscripción Activa: Confirma que tu suscripción esté vigente o regístrate en el sitio oficial si aún no tienes cuenta.
- Localiza el Título: Abre la app y usa el buscador (el icono de la lupa). Escribe “El Caballero de los Siete Reinos” o “A Knight of the Seven Kingdoms”.
- Marca como Favorito: Selecciona el botón “+” (Mi Lista). Esto te ayudará a encontrarla rápido el día del estreno y recibir notificaciones.
- Conéctate al Estreno: Entra a la plataforma el domingo 18 de enero. El primer episodio aparecerá en la sección de “Recién añadidos” o “Tendencias”.
- Configura el Idioma: Una vez dentro del video, pulsa en el icono de Ajustes/Audio para elegir entre el idioma original (Inglés) o doblaje al Español.
Lista de episodios y fecha
- Episodio 1 - 18 de enero de 2026
- Episodio 2 - 25 de enero de 2026
- Episodio 3 - 1 de febrero de 2026
- Episodio 4 - 8 de febrero de 2026
- Episodio 5 - 15 de febrero de 2026
- Episodio 6 (Final) - 22 de febrero de 2026
Tráiler oficial de “A Knight of the Seven Kingdoms”
Ficha técnica
- Título oficial: Game of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms (En español: El Caballero de los Siete Reinos).
- Basada en: Los cuentos de Dunk y Egg (específicamente la novela corta El Caballero Errante) de George R.R. Martin.
- Género: Fantasía épica, drama medieval, aventura.
- Temporada 1: 6 episodios (estreno semanal).
- Plataforma: Max (HBO).
- Fecha de estreno: 18 de enero de 2026.
