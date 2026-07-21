Shakira se ha convertido a lo largo de estos años en una de las artistas latinas más influyentes del mundo. De hecho, alcanzó reconocimiento internacional debido a sus éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever” y “Waka Waka (This Time for Africa)”. Durante su carrera artística ha obtenido múltiples premios, entre ellos los Grammy y Latin Grammy, y también destaca por su labor filantrópica a través de su fundación dedicada a promover la educación infantil. Sin embargo, su vida privada siempre ha despertado el interés de los medios de comunicación y de sus seguidores, quienes permanecen atentos a cada detalle de su vida personal. Frente a ello, la popular colombiana decidió poner fin a las especulaciones y reveló cuál es su verdadera estatura, despejando las dudas de sus fans. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES LA VERDADERA ESTATURA DE SHAKIRA?

Tras su destacada participación en la ceremonia de inauguración y clausura del Mundial 2026, donde interpretó el tema oficial “Dai Dai”, miles de seguidores comenzaron a interesarse por conocer cuál es la estatura real de Shakira. Sin embargo, de acuerdo con La República, hace tiempo la artista colombiana utilizó sus historias de Instagram para publicar una imagen de una gigantografía con su fotografía instalada en un edificio situado en la calle Sunset Boulevard en el Condado de Los Ángeles, California, como parte de la campaña publicitaria que protagonizó para la marca británica Burberry. En esa publicación, la popular cantante reveló su verdadera talla, generando sorpresas entre los internautas. “¡Qué! ¡Por favor no se olviden que solo mido 1,60 m!”, escribió.

Shaira reveló su verdadera estatura a sus seguidores en Instagram. Foto: Captura - LR

¿QUÉ PAÍSES SERÁN SEDE DE LA PRÓXIMA COPA DEL MUNDO?

Tras concluir el Mundial 2026, la FIFA confirmó que la Copa del Mundo 2030 se disputará de manera histórica y especial con motivo del centenario del torneo. Es decir, en esa oportunidad, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos inaugurales, mientras que el resto de los encuentros se jugarán en España, Marruecos y Portugal. A pesar de que esta importante competición comenzó con la participación de 13 selecciones y tuvo como única sede a Montevideo, el medio CNN informó que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, impulsó una propuesta para ampliar a 64 equipos esa edición, una medida que modificaría por completo el formato del torneo y que presentó formalmente en abril durante el 80° Congreso Ordinario de la Conmebol.

Eso no es todo, pues esta decisión se debería a que Uruguay fue elegido por ser la primera sede (1930) y el primer campeón del Mundial; mientras que Argentina, por haber disputado la primera final; y Paraguay, por albergar la sede principal de la Conmebol. Aunque hasta el momento no se ha confirmado que estos tres países sudamericanos clasifiquen de manera directa por ser los anfitriones, se espera que el partido inaugural se juegue en el Estadio Centenario y que estas selecciones disputen sus respectivos encuentros de la fase de grupos como locales, acompañadas por el apoyo de sus hinchas. Por otro lado, la FIFA confirmó que Arabia Saudita será el único país anfitrión del Mundial 2034; aunque aún está por definirse si el torneo se disputará a finales de año para evitar las altas temperaturas características de la región.