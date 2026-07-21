Por Redacción EC

Shakira se ha convertido a lo largo de estos años en una de las artistas latinas más influyentes del mundo. De hecho, alcanzó reconocimiento internacional debido a sus éxitos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever” y “Waka Waka (This Time for Africa)”. Durante su carrera artística ha obtenido múltiples premios, entre ellos los Grammy y Latin Grammy, y también destaca por su labor filantrópica a través de su fundación dedicada a promover la educación infantil. Sin embargo, su vida privada siempre ha despertado el interés de los medios de comunicación y de sus seguidores, quienes permanecen atentos a cada detalle de su vida personal. Frente a ello, la popular colombiana decidió poner fin a las especulaciones y reveló cuál es su verdadera estatura, despejando las dudas de sus fans. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.