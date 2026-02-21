“A Knight of the Seven Kingdoms” Capítulo 6: Hora de estreno confirmado

HBO Max estrena en exclusiva el capítulo 6 de “A Knight of the Seven Kingdoms” que nos cuenta la historia de ‘Egg’ y Sir Duncan ‘el Alto’. ¿A qué hora estará disponible en la plataforma el último episodio? Aquí te lo contamos.

Hora de estreno del capítulo 6 de “A Knight of the Seven Kingdoms”

El capítulo 6 de “A Knight of the Seven Kingdoms” se estrena este el domingo 22 de febrero a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 2:00 a.m.

Colombia: 3:00 a.m.

Ecuador: 3:00 a.m.

Venezuela: 4:00 a.m.

Chile: 5:00 a.m.

Argentina: 5:00 a.m.

Perú: 3:00 a.m.

Bolivia: 4:00 a.m.

Paraguay: 5:00 a.m.

Uruguay: 5:00 a.m.

España: 10:00 a.m. del día siguiente (hora peninsular)

Dónde ver “A Knight of the Seven Kingdoms”

Vía HBO Max

HBO Max tiene el derecho de transmisión exclusiva vía streaming de “A Knight of the Seven Kingdoms”. Si quieres verlo en vivo también lo van a transmitir a través de HBO. Recuerda que también puedes verlo en DIRECTV (Ca. 524/ 1524 HD) y su plataforma streaming DGO.

Cómo ver “A Knight of the Seven Kingdoms” en HBO Max

Verifica tu App: Asegúrate de tener instalada la aplicación de HBO Max. Suscripción Activa: Confirma que tu suscripción esté vigente o regístrate en el sitio oficial si aún no tienes cuenta. Localiza el Título: Abre la app y usa el buscador (el icono de la lupa). Escribe “El Caballero de los Siete Reinos” o “A Knight of the Seven Kingdoms”. Marca como Favorito: Selecciona el botón “+” (Mi Lista). Esto te ayudará a encontrarla rápido el día del estreno y recibir notificaciones. Conéctate al Estreno: Entra a la plataforma el domingo 18 de enero. El primer episodio aparecerá en la sección de “Recién añadidos” o “Tendencias”. Configura el Idioma: Una vez dentro del video, pulsa en el icono de Ajustes/Audio para elegir entre el idioma original (Inglés) o doblaje al Español.

Lista de episodios y fecha

Episodio 1 - 18 de enero de 2026

18 de enero de 2026 Episodio 2 - 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 Episodio 3 - 1 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 Episodio 4 - 8 de febrero de 2026

8 de febrero de 2026 Episodio 5 - 15 de febrero de 2026

15 de febrero de 2026 Episodio 6 (Final) - 22 de febrero de 2026

