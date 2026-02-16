“A Knight of the Seven Kingdoms”, Capítulo 6: Fecha de estreno del último episodio

La primera temporada de “A Knight of the Seven Kingdoms”, el nuevo spin-off del universo “Game of Thrones”, llegará a su épico final este domingo 22 de febrero de 2026, con el estreno del Capítulo 6, que marcará el cierre de la historia basada en la novela corta “The Hedge Knight” de George R. R. Martin.

Fecha de estreno del Capítulo 6 de “A Knight of the Seven Kingdoms”

El capítulo 6 de la temporada 1 estará disponible este domingo 22 de febrero de 2026 en HBO Max, manteniendo el estreno semanal simultáneo a nivel global para evitar spoilers.

Un final esperado para la temporada 1

Desde su estreno en enero de 2026, la serie ha seguido las aventuras de Ser Duncan el Alto (Dunk) y su joven escudero Egg, explorando una era anterior a “Game of Thrones” y mostrando el pasado de la dinastía Targaryen cuando aún gobernaba el Trono de Hierro.

El Capítulo 6 servirá como desenlace de la primera temporada, cerrando los eventos del torneo y las tensiones políticas que han marcado la trama, mientras prepara el camino para futuras adaptaciones del universo literario de Martin.

El lugar de “A Knight of the Seven Kingdoms” en el universo Game of Thrones

La serie se sitúa aproximadamente 80 años antes de los eventos de “Game of Thrones” y después de los acontecimientos de “House of the Dragon”, explorando una etapa menos conocida del continente de Westeros.

Con un enfoque más íntimo y centrado en personajes, la historia se aleja de las grandes guerras de dragones para mostrar la vida de los caballeros errantes, los torneos y las intrigas de la nobleza Targaryen.

Reparto principal de la serie

Entre los protagonistas del spin-off destacan:

Peter Claffey como Ser Duncan el Alto

Dexter Sol Ansell como Egg (Aegon Targaryen)

Bertie Carvel como el príncipe Baelor Targaryen

Sam Spruell como el príncipe Maekar Targaryen

Finn Bennett como el príncipe Aerion Targaryen

Henry Ashton como el príncipe Daeron Targaryen

Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon

Tanzyn Crawford como Tanselle

Youssef Kerkour como Pate

Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway

Ficha técnica de “A Knight of the Seven Kingdoms”