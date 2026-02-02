“Doña Beja” (en su idioma original: "Dona Beja"), la telenovela brasileña protagonizada por Grazi Massafera, aterrizó este lunes 2 de febrero del 2026 en HBO Max con un estreno mundial que abarca más de 90 países. Además, se ha reportado que la producción decidió seguir el exitoso modelo de emisión semanal que la plataforma implementó con “Belleza Fatal”: 5 episodios cada lunes hasta completar los 40 capítulos totales. Así, si no te quieres perder esta historia de venganza y empoderamiento ambientada en el siglo XIX, aquí te traigo el calendario completo con las fechas y los horarios para que marques en tu agenda.

Vale precisar que la serie es una reinterpretación moderna de la telenovela homónima que Rede Manchete emitió en 1986, la cual se basa en la vida real de Ana Jacinta de São José, una figura histórica de Minas Gerais.

Esta se centra en una joven (Grazi Massafera) que, tras ser raptada y ultrajada, pierde su honor y el amor de Antonio (David Junior), con quien iba a casarse.

Entonces, exponiendo la hipocresía de la sociedad patriarcal de su época, ella funda un refinado burdel y se transforma en una cortesana de prestigio que ejerce gran influencia social.

De esta manera, pone a sus pies no solo a su exnovio sino a todos los hombres que se cruzan en su camino.

En ese sentido, la narrativa explora temas como el deseo, la libertad, el poder y la venganza, mientras nos presenta a un personaje femenino complejo que no teme enfrentarse a las normas sociales de su tiempo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Doña Beja”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “DOÑA BEJA”

La primera temporada de la serie de HBO Max consta de 40 episodios en total, con una duración aproximada de 40 a 50 minutos cada uno, los cuales están programados para estrenarse entre febrero y marzo del 2026.

Calendario de estreno de “Doña Beja”:

Semana 1 - Episodios 1-5 : lunes 2 de febrero del 2026

lunes 2 de febrero del 2026 Semana 2 - Episodios 6-10 : lunes 9 de febrero del 2026

lunes 9 de febrero del 2026 Semana 3 - Episodios 11-15 : lunes 16 de febrero del 2026

lunes 16 de febrero del 2026 Semana 4 - Episodios 16-20 : lunes 23 de febrero del 2026

lunes 23 de febrero del 2026 Semana 5 - Episodios 21-25 : lunes 2 de marzo del 2026

lunes 2 de marzo del 2026 Semana 6 - Episodios 26-30 : lunes 9 de marzo del 2026

lunes 9 de marzo del 2026 Semana 7 - Episodios 31-35 : lunes 16 de marzo del 2026

lunes 16 de marzo del 2026 Semana 8 (Final) - Episodios 36-40: lunes 23 de marzo del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “DOÑA BEJA”?

Según el patrón de lanzamiento de otras producciones originales latinoamericanas de HBO Max, los episodios suelen estar disponibles desde la medianoche del lunes en el horario de la Costa Este de Estados Unidos.

Así, los horarios aproximados para cada región son:

Países Horarios Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los lunes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. de los lunes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. de los lunes Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. de los lunes Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. de los lunes España 9:00 a.m. de los lunes

¿CÓMO VER “DOÑA BEJA”?

Para disfrutar de “Doña Beja” sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming HBO Max.

Cabe resaltar que la telenovela está disponible en más de 100 países y territorios, incluyendo toda Latinoamérica, Portugal, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y Hong Kong.

En territorio estadounidense, recuerda que estos son los planes disponibles:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar (sin anuncios): US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

LISTA DE LOS PRIMEROS EPISODIOS DE “DOÑA BEJA”

Episodio 1. Mientras espera el regreso de su prometido del extranjero, Beja atrae la atención no deseada de un magistrado que trastoca sus planes para el futuro.

Mientras espera el regreso de su prometido del extranjero, Beja atrae la atención no deseada de un magistrado que trastoca sus planes para el futuro. Episodio 2. Llevada de Araxá a Paracatu, Beja evita a Mota y se refugia en su amistad con Severina. Con ayuda de João, Antônio se libera de serios problemas.

Llevada de Araxá a Paracatu, Beja evita a Mota y se refugia en su amistad con Severina. Con ayuda de João, Antônio se libera de serios problemas. Episodio 3. Mientras Beja enfrenta la creciente determinación de Mota por retenerla en Paracatu, Antônio busca rescatar a su prometida y desmentir los rumores.

Mientras Beja enfrenta la creciente determinación de Mota por retenerla en Paracatu, Antônio busca rescatar a su prometida y desmentir los rumores. Episodio 4. Beja se resigna a una vida con Mota pero emplea sus virtudes a su favor. Antônio resulta herido en su misión y Maria avanza en su plan.

Beja se resigna a una vida con Mota pero emplea sus virtudes a su favor. Antônio resulta herido en su misión y Maria avanza en su plan. Episodio 5. Beja prepara un plan en contra de Mota. Antônio escucha una revelación de Angélica cuyas consecuencias sacuden su futuro casamiento.

El póster de "Doña Beja", remake de la serie brasilera homónima de 1986 (Foto: Floresta Productions / HBO Max)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí