El drama médico más aclamado de HBO Max está de regreso. Y es que “The Pitt”, la serie protagonizada por Noah Wyle que conquistó tanto a críticos como al público, estrena su segunda temporada apenas un año después de su debut en la plataforma de streaming. Así, ¿te gustaría disfrutar de los nuevos capítulos de la producción ganadora de cinco premios Emmy y tres galardones en los Critics’ Choice Awards 2026? Pues, en esta nota, te revelo la fecha y hora de estreno de cada uno de ellos. ¡Préstale atención a su guía de episodios!

Vale precisar que la serie creada por R. Scott Gemmill retoma su innovador formato de tiempo real, donde cada capítulo representa una hora dentro de un turno completo en la sala de emergencias del Pittsburgh Trauma Medical Center.

Y esta vez nos trasladamos al caótico 4 de julio, el Día de la Independencia estadounidense, una de las fechas más extremas para los servicios de urgencias, debido a lesiones por pirotecnia, deshidratación y accidentes relacionados con las celebraciones.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Pitt” - Temporada 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE “THE PITT” - TEMPORADA 2

La segunda entrega de la serie se compone de 15 capítulos en total, los cuales están programados para estrenarse entre enero y abril del 2026.

​Calendario de estreno de “The Pitt” - Temporada 2:

Episodio 1: jueves 8 de enero del 2026

Episodio 2: jueves 15 de enero del 2026

Episodio 3: jueves 22 de enero del 2026

Episodio 4: jueves 29 de enero del 2026

Episodio 5: jueves 5 de febrero del 2026

Episodio 6: jueves 12 de febrero del 2026

Episodio 7: jueves 19 de febrero del 2026

Episodio 8: jueves 26 de febrero del 2026

Episodio 9: jueves 5 de marzo del 2026

Episodio 10: jueves 12 de marzo del 2026

Episodio 11: jueves 19 de marzo del 2026

Episodio 12: jueves 26 de marzo del 2026

Episodio 13: jueves 2 de abril del 2026

Episodio 14: jueves 9 de abril del 2026

Episodio 15: jueves 16 de abril del 2026 (final de temporada)

MIRA LA PRIMERA ESCENA DE “THE PITT” - TEMPORADA 2

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “THE PITT” - TEMPORADA 2?

Los capítulos de la temporada 2 de “The Pitt” adoptan el formato de estreno nocturno, similar al horario ‘prime time’ de la televisión tradicional.

Horario de estreno según país:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. España 3:00 a.m. de cada viernes

¿CÓMO VER “THE PITT” - TEMPORADA 2?

La segunda temporada de “The Pitt” es un título exclusivo del catálogo de HBO Max.

Por lo tanto, los suscriptores de la plataforma de streaming tendrán acceso a sus episodios cada jueves, de acuerdo con el horario establecido para cada región.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen estos planes:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

El póster de la temporada 2 de "The Pitt", serie centrada en la vida cotidiana de los profesionales de la salud en un hospital de Pittsburgh (Foto: Warner Bros. Television)

