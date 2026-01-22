El drama médico que conquistó los Emmy, los Critics’ Choice Awards y los Globos de Oro ha vuelto con todo. Y es que “The Pitt”, la serie protagonizada por el galardonado Noah Wyle, presenta el esperado episodio 3 de su temporada 2. De esta manera, la producción continúa con el intenso formato de tiempo real que retrata cada hora de un extenuante turno en la sala de urgencias del Pittsburgh Trauma Medical Center. Por ende, si quieres descubrir qué nuevos desafíos enfrentará el Dr. Robby en el caótico 4 de julio, aquí te cuento cuándo se estrena, a qué hora y dónde ver el nuevo episodio.

Vale precisar que el episodio se titula “9:00 A.M.” y promete incrementar las tensiones entre el equipo médico, dado que deben enfrentar emergencias cada vez más complejas... derivadas de las celebraciones del Día de la Independencia estadounidense.

Esto implica que nuestro protagonista también tiene que lidiar con su reemplazo temporal, la Dra. Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi), mientras se desarrolla su último día antes del sabático.

Antes de continuar, mira el tráiler del capítulo:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “THE PITT” - TEMPORADA 2?

El episodio 3 de la segunda entrega de “The Pitt” se estrena el jueves 22 de enero del 2026.

Así, la producción conserva su estrategia de lanzamiento semanal, lo que le permite al público seguir la evolución de la trama con paciencia.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “THE PITT” - TEMPORADA 2?

La temporada 2 de “The Pitt” mantiene su horario estelar nocturno, replicando la estrategia de la televisión tradicional.

Para los espectadores internacionales, los horarios del capítulo se ajustan de la siguiente manera:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del jueves 22 de enero México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. del jueves 22 de enero Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. del jueves 22 de enero Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. del jueves 22 de enero Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. del jueves 22 de enero España 3:00 a.m. del viernes 23 de enero

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “THE PITT” - TEMPORADA 2?

“The Pitt” es un título exclusivo de HBO Max a nivel mundial. Por lo tanto, para acceder al episodio 3 y al resto de la temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Puedes ingresar directamente al LINK OFICIAL de la producción para disfrutar del capítulo tan pronto esté disponible.

Recuerda que, en territorio estadounidense, la plataforma ofrece tres planes de suscripción:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

EL CALENDARIO RESTANTE DE “THE PITT” - TEMPORADA 2

Tras el estreno de este episodio, el calendario de lanzamiento de la segunda entrega de “The Pitt” se extiende hasta abril del 2026. Los próximos estrenos son:

Episodio 4: jueves 29 de enero del 2026

jueves 29 de enero del 2026 Episodio 5: jueves 5 de febrero del 2026

jueves 5 de febrero del 2026 Episodio 6: jueves 12 de febrero del 2026

jueves 12 de febrero del 2026 Episodio 7: jueves 19 de febrero del 2026

jueves 19 de febrero del 2026 Episodio 8: jueves 26 de febrero del 2026

jueves 26 de febrero del 2026 Episodio 9: jueves 5 de marzo del 2026

jueves 5 de marzo del 2026 Episodio 10: jueves 12 de marzo del 2026

jueves 12 de marzo del 2026 Episodio 11: jueves 19 de marzo del 2026

jueves 19 de marzo del 2026 Episodio 12: jueves 26 de marzo del 2026

jueves 26 de marzo del 2026 Episodio 13: jueves 2 de abril del 2026

jueves 2 de abril del 2026 Episodio 14: jueves 9 de abril del 2026

jueves 9 de abril del 2026 Episodio 15: jueves 16 de abril del 2026 (final de temporada)

Katherine LaNasa como Dana Evans en una escena del episodio 3 de la segunda temporada de la serie "The Pitt" (Foto: Warner Bros. Television / HBO)

