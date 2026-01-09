ATENCIÓN SPOILERS. El primer episodio de la temporada 2 de “The Pitt”, titulado “7:00 A.M.”, se estrenó el pasado jueves 8 de enero del 2026 en HBO Max y dejó a los espectadores con algunas preguntas que nadie vio venir: ¿por qué Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi), la nueva doctora estrella de la serie, quedó paralizada frente al bebé abandonado? ¿Vio algo raro en su CBC (Conteo Sanguíneo Completo)? ¿O acaso su reacción se debe a un motivo personal? Pues, para analizar este suceso a profundidad, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la trama del capítulo transcurre durante un turno de 15 horas en el Pittsburgh Trauma Medical Center el 4 de julio, día caótico en que el Dr. Michael “Robby” Robinavitch (Noah Wyle) se prepara para tomar un descanso de tres meses.

Para cubrirlo, llega la Dra. Baran Al-Hashimi, una médica transferida desde un hospital de Veteranos, quien establece de manera rápida su reputación como una profesional organizada, orientada a la tecnología y capaz de desafiar jerarquías establecidas.

Antes de continuar, mira la escena inicial de “The Pitt” - Temporada 2:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DEL EPISODIO 1 DE “THE PITT” - TEMPORADA 2?

El giro dramático del episodio ocurre cuando el personal del hospital descubre a un bebé abandonado en el baño.

Este caso, además de impactante, podría convertirse en un posible delito y es que las leyes solo permiten dejar bebés de hasta 28 días sin enfrentar cargos de abandono.

Sea como sea, el equipo decide realizar los exámenes de rutina y, eventualmente, la Dra. Samira Mohan (Supriya Ganesh) le entrega a la Dra. Baran una nota con los resultados del CBC de la criatura. Es decir, su prueba de conteo sanguíneo completo.

Es en ese preciso instante cuando sucede lo inesperado: la nueva médica se queda paralizada, mirando el documento mientras permanece de pie junto a la cuna del bebé.

Frente a esto, la Dra. Samira pregunta “¿Me perdí de algo?” y verifica los resultados, que aparentemente son normales, lo que sugiere que la reacción de Baran tendría que ver con algo mucho más personal.

¿QUÉ SIGNIFICA LA ÚLTIMA ESCENA DEL EPISODIO 1 DE “THE PITT” - TEMPORADA 2?

Sepideh Moafi, la actriz que interpreta a la Dra. Baran, fue consultada por el portal TVLine sobre el significado de esa escena.

Y aunque se negó a revelar detalles específicos al respecto, la artista confirmó que la reacción de su personaje está conectada a un enorme spoiler.

​“No puedo decir mucho, pero sí diré que hay una historia detrás de ese momento. Y lo descubriremos a lo largo de la temporada", aseguró.

Asimismo, dejó en evidencia que Baran Al-Hashimi no es la profesional inquebrantable que aparentaba ser durante la primera hora del capítulo.

“Todos los médicos, todas las personas, pero especialmente los médicos, llevan consigo su propio bagaje (...) Traumas, experiencias. Y eso les pesa y les afecta de diferentes maneras”, le dijo la intérprete al referido medio.

LAS TEORÍAS QUE EXPLICAN LA REACCIÓN DE LA DRA. BARAN EN EL EPISODIO 1 DE “THE PITT” - TEMPORADA 2

Por supuesto, los fans han empezado a especular respecto a los motivos que habrían hecho reaccionar a la Dra. Baran de esa forma.

​Una de estas teorías se sustenta en que la profesional de la salud, quien es madre soltera divorciada, tiene un trauma relacionado con su propia maternidad.

Y es que esta situación podría haber desencadenado algún recuerdo doloroso sobre alguna pérdida, enfermedad o situación de abandono en su historia familiar.

​Por otro lado, considerando que la doctora proviene de un hospital de Veteranos, es probable que la combinación de múltiples experiencias traumáticas previas en este lugar haya culminado en ese momento de disociación frente a la vulnerabilidad del bebé.

Y tú, ¿cuál creas que sea el origen de esa reacción?

El bebé abandonado que aparece en el estreno de la segunda temporada de "The Pitt" supone un gran misterio para los espectadores (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí