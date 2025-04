El personal del Centro Médico de Traumatismo de Pittsburgh por fin podrá descansar después de un agotador turno de trabajo; y aunque solamente le queda 60 minutos, lo cierto es que diversos incidentes marcarán la última hora de su día laboral, no sólo en lo profesional, también en lo personal y emocional, algo que vemos en el último episodio de “The Pitt”. Si ya viste lo que pasó al final del drama médico de Max, te explicamos los eventos que se presenciaron, aunque te advertimos que lanzaremos una serie de spoilers.

Cabe mencionar que esta serie estrenó sus dos primeros episodios, titulados “7:00 A.M.” y “8:00 A.M.”, el 9 de enero de 2025; posteriormente, lanzó un capítulo por semana, que concluyó tres meses después, el 10 de abril, cuando emitió “9:00 P.M.”. Esta producción sigue a un grupo de médicos y residentes de un hospital, quienes trabajar para salvar vidas en un servicio de urgencias saturado y sin fondos suficientes.

En "The Pitt", cada minuto, cada hora y cada jornada laboral es diferente, por lo que todos deben lidiar con lo que ocurre (Foto: John Wells Productions / Warner Bros. Television / Max / SKY Studios)

“9:00 P.M.”: EL EPISODIO FINAL DE “THE PITT”

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! El episodio final de “The Pitt” se titula “9.00 P.M.”, que representa en sí la última hora de trabajo de todo el equipo médico de Pittsburgh Trauma Medical Hospital (PTMC), donde a lo largo del día se presentaron varios incidentes que marcaron a nuestros personajes.

Al comenzar el capítulo 15, Robby es alertado del arresto de McKay, quien en el episodio anterior manipuló su tobillera electrónica para poder ayudar a los heridos del tiroteo de Pittfest que llegaban al hospital. Por fortuna, él consigue la ayuda del agente Harrelson, toda vez que su equipo presenció cómo la médica auxilió a los pacientes, motivo por el que la liberan temporalmente.

En otro espacio del PTMC, siguen los problemas para convencer a la madre de Flynn Edwards, un niño con sarampión, que debe recibir una punción lumbar para que no corra riesgo de morir. Aunque al padre lo llevan a la morgue para mostrarle lo que podría sucederle a su hijo, no consiguen buenos resultados, pero lo dejan pensando.

Más adelante, vemos a Langdon tratando de convencer a Robby para que no lo denuncie por su negligencia con el robo de drogas, algo que tiene muy enojado al protagonista, quien cuestiona la actitud descarada de su compañero.

Mientras pasan los minutos, nuevos casos médicos se presentan y los estabilizan, por lo que todos se preparan para terminar su jornada laboral. Robby está muy pensativo y abrumado por las pérdidas y malas noticias que ha dado, por lo que va a la azotea del hospital, donde lo vemos parado en el mismo borde, tal como ocurrió al comienzo de la serie.

Por fortuna, Abbott lo siguió al estar preocupado por su salud mental, pues su colega lidia con problemas personales del pasado como no salvar a su mentor, el Dr. Adamson, algo que mezcló con las bajas que tuvo en este largo día. Tras verlo ahí y acercarse a él, le recuerda que está en su ADN regresar sin importar cuán difícil sea una jornada; además le recalca que pese a lo que estaba pasando, es más resiliente de lo que cree.

En "The Pitt", Robby y Abbott sosteniendo una conversación en la azotea del hospital (Foto: John Wells Productions / Warner Bros. Television / Max / SKY Studios)

¿Qué significa que Robby se haya parado al borde de la azotea?

El hecho de que el protagonista se pare al borde de la azotea refleja el agotamiento y la abrumadora carga laboral de los médicos de urgencias; algo que también le ocurrió al propio Abbout cuando luchaba con pensamientos suicidas al final de su turno anterior, publica el sitio web The Cinemaholic.

Recordemos que uno de los colapsos mentales que detonó la situación de Robby es no haber podido salvar a la novia de Jake, Leah, por lo que no se le ocurre mejor idea que hablarlo con el muchacho, pero este no entiende razones y lo responsabiliza de su muerte, algo que acepta con tal de que el joven no se culpe de haber llevado a su pareja a Pittfest. Eso no es lo peor, pues debe dar la noticia a los padres de la chica, algo con lo que se siente angustiado; pero el hecho de que sigan llegando pacientes a urgencias, lo abruma más, por lo que deciden ir a la azotea, donde Abbott lo encuentra.

Cuando Robby se paró al filo de la azotea del hospital al estar abrumado por todo lo ocurrido ese día y sus temas del pasado en "The Pitt" (Foto: John Wells Productions / Warner Bros. Television / Max / SKY Studios)

¿Qué ocurre con David?

Otro personaje en el que se centró “The Pitt” desde el primer episodio es David, a quien vimos llegar al hospital junto a su madre para que la atiendan; lo cierto era que la mujer había fingido una enfermedad en busca de ayuda para su hijo, pues encontró una lista de chicas a las que quería hacerles daño. Si bien, su salud mental generó mucha preocupación en la Dra. McKay, cuando se da el tiroteo en Pittfest, ella sospecha del muchacho, pero esto fue descartado, ya que su mamá lo puso en aislamiento psiquiátrico.

Más adelante, el joven entiende que no quiere acabar en un oscuro camino, por lo que acepta recibir la ayuda de un profesional.

En "The Pitt", David es un muchacho con problemas que llega al hospital buscando atención para su madre, pero su historia iba más allá (Foto: John Wells Productions / Warner Bros. Television / Max / SKY Studios)

¿Qué le pasa a Flynn Edwards?

Un caso que puso en jaque a los médicos fue el de Flynn Edwards, quien tiene sarampión y requiere urgente una punción lumbar para evitar daños más graves, incluso la muerte, pero esto no se puede lograr porque sus padres, en especial su madre, no colaboran. Ella está convencida de llevarlo a su médico de cabecera, pero le recomienda que necesita atención inmediata.

Aunque Robbie lleva al padre a la morgue para mostrarle lo que podría ocurrirle a su hijo, este no logra cambiar de opinión; y aunque, más adelante, muestra signos de querer seguir las recomendaciones cuando le dice a Mel que tiene su permiso y comienza el procedimiento, la madre de Flynn entra y ordena detener todo, mientras llama a alguien por teléfono. Jamás se sabe qué pasa con el menor.