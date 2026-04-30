Los trámites migratorios en Estados Unidos enfrentan un nuevo obstáculo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha puesto en marcha controles más estrictos para verificar antecedentes, con apoyo del FBI y herramientas de inteligencia artificial (IA), lo que ya está generando más demoras en un sistema que venía saturado.

Según documentos internos citados por CBS News, los funcionarios recibieron una instrucción clara: no aprobar ninguna solicitud que no haya pasado por estos nuevos filtros. Esto impacta directamente procesos como la residencia permanente, la ciudadanía, el asilo y la reunificación familiar.

¿Qué cambió en USCIS desde el 27 de abril?

La medida entró en vigor el 27 de abril y no solo aplica a solicitudes nuevas. También obliga a reexaminar casos antiguos que ya habían sido revisados previamente. Ahora, todos deben pasar por controles más rigurosos que incluyen:

Revisión en bases de datos ampliadas

ampliadas Verificación biométrica avanzada

avanzada Cruce de información con el FBI

Análisis con IA, incluso en redes sociales

Además, se han implementado sistemas automatizados que generan alertas en tiempo real ante cualquier coincidencia con antecedentes o cambios en la información del solicitante.

USCIS en EE.UU. refuerza la verificación de antecedentes con nuevas herramientas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini

El impacto de la revisiones más estrictas de USCIS en EE.UU.

El USCIS acumula actualmente cerca de 11.6 millones de casos pendientes, la cifra más alta de su historia. Este retraso ya venía afectando a miles de inmigrantes que esperan permisos de trabajo o una resolución a su estatus migratorio.

Con los nuevos controles, los tiempos podrían extenderse aún más. La abogada de inmigración Silvia Mintz lo explica así: “Van a hacer una revisión extensiva de cada caso y esto atrasará más las aprobaciones, las citas para entrevistas de todas las peticiones de ajuste de estatus y de ciudadanía”, señaló a Telemundo Houston.

Mintz también advierte que, con mayor acceso a bases de datos, incluso faltas menores podrían influir en una decisión migratoria: “Depende de la falta, puede ser que sea un delito contra la moral o puede ser que sea un delito que es más penado bajo la ley migratoria”.

Procesos migratorios que ahora tardan mucho más en USCIS

Uno de los cambios más preocupantes es el aumento en los tiempos de espera. Según la experta, casos que antes se resolvían en meses ahora pueden tardar años.

“Están tomando mucho más tiempo, por ejemplo una petición para un esposo de un ciudadano está tardando cerca de 50 meses, esto es algo que antes tomaba de 3 a 6 meses y que ahora aumentará debido a estas nuevas revisiones”, explicó.

Esto se debe, en parte, a que muchos oficiales también están enfocados en cumplir con nuevas órdenes ejecutivas, lo que reduce la capacidad de procesamiento.

¿Por qué se están aplicando estos controles en USCIS?

Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración de Donald Trump, basada en una orden ejecutiva firmada en febrero.

Esta política busca reforzar los procesos de selección migratoria y amplía el acceso del USCIS a registros del FBI “en la máxima medida permitida por la ley”.

USCIS en EE.UU. amplía sus revisiones en procesos de residencia, ciudadanía y asilo. | Crédito: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / JOHN MOORE

Recomendaciones si estás en un proceso migratorio en EE.UU.

Ante este panorama, la abogada Silvia Mintz recomienda mantener la calma y ser muy cuidadoso con cada paso del trámite:

Revisar que todos los formularios estén correctamente llenados

Asegurarse de cumplir con todos los requisitos

No salir del país mientras el caso esté pendiente

mientras el caso esté pendiente Evitar caer en engaños: no existe una “vía rápida” pagando dinero extra

“Lo más importante es no perder la calma… y no dejarse engañar porque no hay una vía rápida”, enfatizó.

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