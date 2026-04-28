Si perdiste tu cita de huellas biométricas con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), no eres el único. Es una situación más común de lo que parece, y aunque puede generar preocupación, sí hay formas de solucionarlo si actúas rápido.

¿Qué pasa si pierdes tu cita de huellas biométricas con USCIS?

Todo comienza con dudas como esta: “Me llegó una cita de huellas biométricas pero perdí la cita. Llamé a USCIS y dice que no tengo cita”.

De acuerdo con el abogado de inmigración Jonathan Shaw, esto puede pasar porque la cita ya venció. En sus palabras, lo importante es explicar claramente lo ocurrido: perdiste la cita, pero necesitas reprogramarla.

La cita de huellas biométricas de USCIS es un paso clave para verificar tu identidad en el proceso migratorio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Puedes reagendar tu cita de huellas biométricas? Esto dice USCIS

La respuesta corta es sí, pero con condiciones.

Según el manual oficial de USCIS, una solicitud de reprogramación puede ser aceptada si existe una “causa justificada”.

¿Qué se considera una causa justificada?

Entre las razones válidas están:

Enfermedad, citas médicas o hospitalización

Viajes previamente planificados

Eventos importantes (bodas, funerales o graduaciones)

Falta de transporte

Responsabilidades laborales o de cuidado

Haber recibido tarde (o no haber recibido) la notificación de la cita

Es decir, no basta con haber faltado: debes demostrar por qué no pudiste asistir.

¿Qué debes hacer de inmediato si perdiste tu cita de huellas biométricas con USCIS?

Aquí viene lo clave: el tiempo importa. Según la web oficial de USCIS, esto es lo que debes hacer si perdiste o estás a horas de perder tu cita de huellas biométricas:

1. Intenta reprogramar en línea

Si aún estás a tiempo (antes de que pase la cita), puedes hacerlo desde tu cuenta en línea de USCIS. Debes hacerlo al menos 12 horas antes.

2. Si ya perdiste la cita, actúa rápido

Si la cita ya pasó o estás a menos de 12 horas:

Llama al Centro de Contacto: 800-375-5283

Usa “Emma”, la asistente virtual en el sitio web

3. Explica bien tu caso

Tal como recomienda el abogado, debes dejar claro que:

Sí tenías cita

No pudiste asistir

Necesitas reprogramarla

No asistir a tu cita de huellas biométricas de USCIS sin justificación puede afectar seriamente tu solicitud. | Crédito: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / JOHN MOORE

⚠️ Cuidado: podrías perder tu caso si perdiste la cita de huellas biométricas con USCIS

Si no haces la solicitud a tiempo o no das una razón válida, USCIS puede considerar tu trámite como abandonado y negarlo.

El abogado Jonathan Shaw advierte algo clave: Antes, en algunos casos, USCIS reutilizaba huellas biométricas anteriores. Sin embargo, esto podría cambiar, ya que buscan confirmar que la persona sigue en Estados Unidos y mantiene activo su caso.

¿Hay excepciones especiales?

Sí. Si tienes una condición médica grave y no puedes salir:

Puedes solicitar una toma de biométricos en casa o en el hospital

Debes seguir las instrucciones en tu notificación de cita

Preguntas frecuentes: cita de huellas biométricas de USCIS

¿Qué debo llevar para mi cita de las huellas?

Debes llevar tu notificación de cita (Formulario I-797C) y una identificación oficial con foto (pasaporte, licencia o ID).

¿Cuánto tiempo tarda en llegar la residencia después de las huellas?

No hay un tiempo exacto. Puede tardar desde meses hasta más de un año, dependiendo de tu tipo de caso y procesamiento.

¿Cuando te citan para las huellas, ¿qué significa?

Significa que USCIS está verificando tu identidad y antecedentes como parte del proceso de tu solicitud migratoria.

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