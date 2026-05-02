Cada semana Netflix suma a su catálogo series y películas de distintos géneros, desde comedias, romances, dramas hasta thriller e historias de acción. Si estas últimas son tus favoritas, la plataforma de streaming tiene dos buenas opciones para el fin de semana. La primera es “Apex”, la película de acción protagonizada por Charlize Theron y Taron Egerton y la otra es una serie que se estrenó el 30 de abril de 2026 y sigue a un mercenario de las Fuerzas Especiales que a pesar de lidiar con traumas del pasado, debe volver al “campo de batalla” para salvar a la hija de un colega que le ofreció la mano cuando más lo necesitaba.

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La serie basada en la novela de 1980 de AJ Quinnell y cuenta con Kyle Killen (“Fear Street”) como guionista, productor ejecutivo y showrunner se ha posicionado el el Top 10 de las producciones más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo.

Se trata de “Man on Fire” (“Hombre en llamas” en español), que sigue al mercenario de las Fuerzas Especiales John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II) mientras intenta proteger a la joven Poe (Billie Boullet), la hija de Paul Rayburn (Bobby Cannavale), el viejo amigo que ofreció una oportunidad para recuperar su vida y que murió en un atentado.

John Creasy (Yahya Abdul-Mateen II) debe proteger a Poe Rayburn (Billie Boullet), la hija de un viejo amigo, en la serie de acción y suspenso "Man on Fire" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “MAN ON FIRE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Man on Fire’ narra la historia de John Creasy, un mercenario de las Fuerzas Especiales, experto en sobrevivir incluso en las situaciones más extremas. Sin embargo, ahora lucha contra un trastorno de estrés postraumático severo y sus demonios internos. En su intento por empezar de cero, se encontrará de nuevo en el fuego (metafórico) y tendrá que luchar con más ahínco que nunca."

Cuatro años después de que una misión vinculada a la CIA se convierte en una masacre, John Creasy vive atormentado por el recuerdo de ese trágico día. Luego de que intentar quitarse la vida, un viejo amigo le ofrece la oportunidad de empezar de nuevo en Rio de Janeiro. Pero un ataque terrorista lo cambia todo.

¿CÓMO VER “MAN ON FIRE”?

“Man on Fire” está disponible en Netflix desde el 30 de abril de 2026, por lo tanto, para ver la nueva serie de acción y suspense solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “HOMBRE EN LLAMAS”

REPARTO DE “MAN ON FIRE”

Yahya Abdul-Mateen II como John Creasy

Billie Boullet como Poe Rayburn

Alice Braga como Valeria Melo

Scoot McNairy como Henry Tappan

Paul Ben-Victor como Moncrief

Bobby Cannavale como Paul Rayburn

Billy Blanco Jr. como Presidente Carmo

Alex Ozerov-Meyer como Ivan Gusev

Dmitri Kornakov como Osip

Martín Peralta

Calo Rodriguez

Kristi Monson

Elizabeth Leiner como Regina Rayburn

Asher Alexander como David Rayburn

David Will No como Davi

Juliana Spínola como Bank Teller

Grace Shen como Natalie Cook

Daniela Porras

Mursi Haynes

Matías López como Robbie Rayburn

Marc Dennis

Álvaro Peralta

Yahya Abdul-Mateen II asume el rol de John Creasy, un mercenario de las Fuerzas Especiales, en la serie de acción y suspenso "Man on Fire" (Foto: Netflix)

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