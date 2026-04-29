CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de Bruno, el hijo de Matías (Esteban Lamothe), se une a la ecuación Vicky (Griselda Siciliani) tiene que adaptarse a su nuevo rol y la dinámica que la familia que está formando en la cuarta y última temporada de “Envidiosa” (“Envious” en inglés), serie argentina de Netflix. No obstante, las dudas e inseguridades no tardan en aparecer y ella empieza cuestionarse qué es lo mejor para su vida. Además la aparición de una persona del pasado la altera por completo y pone en peligro todo lo que ha avanzado. ¿Cómo termina la historia de Victoria Mori?

Mientras padre e hijo se acercan cada vez más y recuperan el tiempo perdido, Vicky se siente excluida, a pesar de que se esfuerza (demasiado, como es característico en ella) por agradar al niño. Por supuesto, habla sobre sus dudas y miedos con la psicóloga Fernanda Olivera (Lorena Vega), pero no puede contar los días para volver a estar sola con su novio. Sin embargo, tras un tenso encuentro con Nora (Julieta Cardinali), la situación cambia.

Al ver en Nora actitudes de su propia madre, Vicky se siente identificada con Bruno y toma una decisión impulsiva: lo invita a quedarse en su casa mientras Nora está de viaje. No obstante, no tarda en arrepentirse debido a todo lo que implica convertirse en madrastra y convivir con el hijo de su pareja. Incluso contacta a Nora para revertir la situación.

Vicky (Griselda Siciliani) se reencuentra con Nicolás en la cuarta temporada de la serie argentina "Envidiosa" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “ENVIDIOSA”?

Bruno también parece dispuesto a volver con su madres, así que la pareja lleva al niño a su casa. Sin embargo, al ver las condiciones en las que vive, resuelven que se mude por un tiempo con ellos. La protagonista de “Envidiosa” no está del todo segura de poder con esa situación, pero lo afronta por el bien de Matías y Bruno. En tanto, Caro (Pilar Gamboa) se arrepiente de separarse de Fermín (Adrián Lakerman) luego de verlo coquetear con la maestra de su bebé.

Lo laboral también se complica para Vicky. El cliente al que esperaba resulta ser Nicolás Mastronardi (Benjamín Vicuña). Aunque se niega a trabajar en el proyecto de su “ex”, no tiene más remedio que acudir a una cena de negocios. Ella intenta mantener la coral en el ámbito estrictamente laboral, pero Nicolás insiste en hablar del pasado, disculparse y asegurarle que aún no tienen una oportunidad para ser felices juntos.

Debido al momento complicado por el que atraviesa su relación con Matías, Vicky empieza a tener dudas y comete algunos errores: acepta trabajar con Nicolás, pero lo oculta de Matías y sus amigas. A pesar de los consejos de la psicóloga, Vicky asegura que ama a su novio y que tiene bajo control lo de Nicolás, de quién le gusta recibir atención.

La boda de su madre, remueve traumas de Vicky. Ella le reprocha por nunca prestarle atención y no estar en los momentos importantes. Cuando está en una crisis, Bruno aparece para mostrarle su apoyo. Lo que de alguna manera significa que están fumando un vínculo. Algo positivo luego de que ella revisara el diario del niño y descubriera que no le agradaba.

Matías (Esteban Lamothe) acompaña a Vicky (Griselda Siciliani) a una sesión de terapia en la cuarta temporada de la serie argentina "Envidiosa" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “ENVIDIOSA”?

¿Qué pasó con Vicky y Matías?

Debido al trabajo, Vicky ve frecuentemente a Nicolás y entra en terreno peligroso. Incluso se va de viaje con él. Matías nota que algo no anda bien, pero está más enfocado en su labor de padre. Después de varias copas de vino, la protagonista de “Envidiosa” está a punto de cometer un error, pero logra escapar justo a tiempo. Además, empieza a cuestionarse sobre su deseo de ser madre. ¿Realmente es algo que quiere?

Mientras Debbie (Marina Bellati) resuelve su situación con su pareja tras el nacimiento de su bebé, Caro empieza un romance clandestino con Fermín, al menos hasta que se da cuenta que las cosas no están funcionando. Vicky tiene la oportunidad de acercarse a Bruno cuando intenta ayudarlo a conquistar a una chica.

En medio de la algarabía por ganarse el cariño de Bruno, Vicky le revela a Matías que su cliente era Nicolás y teme su reacción. Sin embargo, Matías explica que ya lo sabía y que confía en ella y en la relación que tienen.

Al final de la cuarta temporada de “Envidiosa”, luego de hacer hasta lo imposible para llegar a una muestra de Bruno, Vicky comprende que no debe juzgar a su madre y a Nora. Matías le asegura que no pasa nada por no asistir al evento y reafirmar su amor. Caro regresa con Fermín. Vicky acepta que no quiere ser madre.

Matías (Esteban Lamothe) y Vicky (Griselda Siciliani) terminan juntos en la cuarta temporada de la serie argentina "Envidiosa" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “ENVIDIOSA”?

La cuarta temporada de “Envidiosa” está disponible en Netflix desde el 29 de abril de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie argentina solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí