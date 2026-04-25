¿Buscas un thriller de acción y supervivencia para este fin de semana? Netflix tiene varias opciones para ti. Pero si ya viste la mayoría de títulos populares, la película que se estrenó el 24 de abril podría ser lo que necesitas. Durante poco más de una hora y treinta minutos sigue el viaje en solitario de una mujer que atraviesa por un duelo. Ella decide emprender una aventura extrema en honor al compañero que perdió, pero conoce a un misterioso hombre que convierte su recorrido en una pesadilla. ¿Sabes de qué película se trata?

La cinta dirigida por Baltasar Kormákur (“Everest”, “Adrift”) y escrita por por Jeremy Robbins tiene como protagonistas a Charlize Theron y Taron Egerton, quienes desempeñan los roles de cazador y presa en un macabro juego del gato y el ratón. Filmada en las montañas de Australia, la película utiliza el entorno salvaje como un obstáculo activo que pone a prueba los límites de Sasha.

“Apex” (“Depredador dominante” en español), que también cuenta con Eric Bana en un rol secundario, lidera en Top 10 de las películas más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo.

Ian Bryce, Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready, Charlize Theron, Beth Kono, AJ Dix y Baltasar Kormákur se desempeñan como productores de la película que se grabó en Sídney y sus alrededores, en Nueva Gales del Sur, Australia, desde febrero de 2025.

Sasha (Charlize Theron) se ve obligada a seguir las reglas del juego de Ben en la película de acción y suspense "Apex" ¿Logra sobrevivir? (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “APEX”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Depredador dominante”, “una mujer afligida busca consuelo en la naturaleza, solo para verse atrapada en un mortal juego del gato y el ratón con un asesino en serie.”

“Es un thriller psicológico”, indicó Theron a Tudum. “En realidad, es una historia sobre la supervivencia, no solo física, sino también emocional. Y trata sobre descubrir de qué estás hecha”. Mientras que Kormákur habló sobre el guion de Jeremy Robbins: “Me pareció casi existencial. A través de la acción, del terror y de las dificultades, se revelan los personajes”.

Cuando Sasha se interna en el bosque no tiene ni idea de los peligros a los que se enfrentará. Además, Ben logra ganarse su confianza con su fingida amabilidad y el contraste que ofrece con los cazadores amenazantes. No obstante, está lista para luchar con Ben y no convertirse en la siguiente víctima.

¿CÓMO VER “APEX”?

“Apex” está disponible en Netflix desde el 24 de abril de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película de acción y suspense solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “DEPREDADOR DOMINANTE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “APEX”

Charlize Theron como Sasha

Taron Egerton como Ben

Eric Bana como Tommy

Matt Whelan como Hunter

Bessie Holland

Aaron Pedersen

Rob Carlton

Duncan Fellows

Julia Ohannessian

Niam Hogan

Willow Seager

Zac Garred como Sean

Caitlin Stasey como Leah

Ben (Taron Egerton) y Sasha (Charlize Theron) en la película de acción y suspense "Apex", dirigida por Baltasar Kormákur y escrita por Jeremy Robbins (Foto: Netflix)

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