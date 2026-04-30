Si en lugar de los thriller de acción, prefieres las comedias ligeras, Netflix tiene varias opciones disponibles en su catálogo. De hecho, el título que se estrenó el 17 de abril de 2026 está en el Top 10 de las producciones más populares de la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos. A pesar de que no tiene las mejores calificaciones en los sitios especializados y no ha recibido buenas críticas, llamarte la atención por sus momentos irreverentes y por la peculiar historia que presenta. ¿Sabes de qué película se trata?

La comedia dirigida por Chandler Levack a partir del guion de Jimmy Fowlie y Ceara O’Sullivan narra cómo una convivencia inicialmente ilusionante se transforma en una guerra de agresiones pasivas, celos y desafíos para marcar límites. Dos amigas se enfrascan en una pelea sin cuartel debido a una traición y otras razones sin sentido.

Probablemente, al saber que tiene como protagonista a Sadie Sandler, la hija mayor de Adam Sandler, quien se desempeña como productor con su compañía Happy Madison Productions, descubras que estamos hablando de “Roommates” (“Compañeras de cuarto” en español), que también cuenta con las actuaciones de Sarah Sherman, Natasha Lyonne, Nick Kroll y Storm Reid.

Chloe East interpreta a Celeste y Sadie Sandler interpreta a Devon en la película "Compañeras de cuarto" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “COMPAÑERAS DE CUARTO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Roommates’ narra la historia de Devon, una estudiante universitaria tímida de primer año que conoce a la enérgica Celeste, aficionada a la kombucha, durante su programa de orientación al aire libre. Celeste, que complementa a la perfección a Devon, acepta ser su compañera de cuarto, y las dos se vuelven inseparables en cuanto llegan al campus.

Devon y Celeste se abren paso entre el caos del primer año de universidad —fiestas de fraternidad, primeras resacas, horarios escolares apretados y nuevos amigos— de la mano. Al principio, su amistad anima a Devon durante su primera etapa lejos de sus padres, Brian (Kroll) y Hannah (Lyonne), y su hermano pequeño, Alex (Aidan Langford). Pero pronto Devon se siente cada vez más irritada y desconfiada de Celeste. Durante unas fatídicas vacaciones de primavera en Ciudad de Panamá, con karaoke incluido, su guerra de agresión pasiva estalla, demostrando hasta qué punto pueden volverte locas tus compañeras de piso.”

“Compañeras de cuarto”, que cuenta con Adam Sandler, Allen Covert y Brian Kavanaugh-Jones como productores y tiene una duración de 107 minutos, aborda principalmente la complejidad de las amistades tóxicas durante la universidad. Asimismo, explora los desafíos de compartir habitación por primera vez, el choque de personalidades y la lucha por establecer límites.

¿CÓMO VER “COMPAÑERAS DE CUARTO”?

“Compañeras de cuarto” está dispoible en Netflix desde el 17 de abril de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “ROOMMATES”

REPARTO DE “COMPAÑERAS DE CUARTO”

Sadie Sandler como Devon

Chloe East como Celeste

Sarah Sherman como la Dra. Schilling

Natasha Lyonne como Hannah

Nick Kroll como Brian

Storm Reid como Luna

Billy Bryk como Michael

Ivy Wolk como Auguste

Aidan Langford como Alex

Janeane Garofalo como la Profesora Ziemann

Carol Kane como Gigi

Josh Segarra como Goose

Bailee Madison

Martin Herlihy como Christian

Adam Sandler como Danny Schilling

Chloe East se encarga de interpretar a Celeste y Sadie Sandler se encarga de interpretar a Devon en la película "Compañeras de cuarto" (Foto: Netflix)

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