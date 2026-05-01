El viernes 1 de mayo de 2026, Netflix sumó varias películas a su catálogo, pero si ninguna de esas opciones te convence, podrías darle la oportunidad a una comedia deportiva que se estrenó su segunda temporada el pasado 23 de abril. Solo tiene 20 episodios en total, así que puede ser ideal para una maratón de fin de semana. La protagonista es Kate Hudson, quien interpreta a Isla Gordon, una mujer que debe dejar atrás su vida de fiestas para tomar el mando del equipo de baloncesto profesional de su familia, los Los Angeles Waves, tras un escándalo familiar.

La serie creada por Elaine Ko, Mindy Kaling (“Never Have I Ever”), Ike Barinholtz y David Stassen mezcla el drama familiar con el mundo del baloncesto profesional. Además, explora el liderazgo femenino en entornos dominados por hombres, la dinámica de una familia disfuncional y los desafíos de gestionar un equipo de élite. La primera entrega se estrenó el 27 de febrero de 2025 y, debido a su éxito, fue renovada para una segunda temporada.

Se trata de “Running Point” (“Una nueva jugada” en español), que también cuenta con las actuaciones de Drew Tarver, Scott MacArthur, Brenda Song, Fabrizio Guido, Chet Hanks, Toby Sandeman, Max Greenfield, Jay Ellis, Roberto Sanchez, Jon Glaser, Scott Evans, Rob Huebel, Marissa Reyes y Justin Hurtt-Dunkle.

Brenda Song regresa como Ali Lee y Kate Hudson regresa como Isla Gordon en la segunda temporada de "Running Point" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “RUNNING POINT”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la segunda temporada de “Running Point”, “Isla Gordon (Kate Hudson) ha dejado de ser la candidata sorpresa para dirigir a Los Angeles Waves. Ahora, todas las miradas están puestas en ella. Con la franquicia saliendo a flote tras el escándalo del año anterior, Isla está decidida a demostrar que no ha venido a guardarle el puesto a su hermano Cam (Justin Theroux). Lo que no sabe es que Cam está maniobrando discretamente para recuperar su puesto, convirtiendo cada paso en falso en argumentos a su favor.

Mientras Isla intenta conciliar la presión de dirigir una franquicia y dedicar tiempo a su vida personal, cualquier decisión que tome, dentro y fuera de la pista, resulta decisiva. Para sobrevivir a las luchas de poder familiares y al escrutinio de la junta directiva, tendrá que abandonar la táctica de juego de temporada anterior y desarrollar una estrategia completamente nueva si quiere llevar al equipo a la victoria."

Los nuevos diez episodios se centran en los esfuerzos de la protagonista por consolidar su liderazgo en los Los Angeles Waves, mientras enfrenta amenazas tanto internas como externas. Además, una traición familiar masiva que redefine el futuro de la organización.

¿CÓMO VER “RUNNING POINT”?

Mientras la primera temporada de “Running Point” se estrenó el jueves 27 de febrero de 2025, la segunda entrega está disponible en Netflix desde el 23 de abril de 2026.

Por lo tanto para ver la comedia protagonizada Kate Hudson por solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “RUNNING POINT”

ACTORES Y PERSONAJES DE “RUNNING POINT”

Kate Hudson como Isla Gordon

Drew Tarver como Sandy Gordon

Scott MacArthur como Ness Gordon

Brenda Song como Ali Lee

Fabrizio Guido como Jackie Moreno

Toby Sandeman como Marcus Winfield

Chet Hanks como Travis Bugg

Max Greenfield como Lev Levy

Keyla Monterroso Mejia como Ana Moreno

Jay Ellis como Jay Brown

Dane DiLiegro como Badrag Knauss

Scott Evans como Charlie

Roberto Sanchez como Stephen Ramirez

Uche Agada como Dyson Gibbs

Kate Hudson, Brenda Song, Drew Tarver y otros personajes principales en el afiche de la segunda temporada de "Running Point" (Foto: Netflix)

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