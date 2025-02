CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que Cam Gordon (Justin Theroux) sufre un accidente automovilístico y se revela que tiene adicción a las drogas, renuncia a la dirección de Los Angeles Waves, una de las franquicias más legendarias del baloncesto profesional, y nombra a su hermana Isla Gordon (Kate Hudson) como su sucesora en “Running Point” (“Una nueva jugada” en español). Debido a su pasado, nadie cree que pueda lograrlo, pero ella se esfuerza por demostrar que es perfecta para el cargo. ¿Qué pasó con la protagonista de la comedia deportiva de Netflix?

Isla nunca fue tomada en cuenta por su padre, así que se dedicó a llevar una vida de excesos hasta que su hermano Cam le ofreció encargarse del área de beneficencia de la empresa familiar. Desde ese momento, reorganizó su vida y se comprometió con su novio Lev Levy (Max Greenfield). Aunque el nuevo puesto representa un gran reto, cuenta con la ayuda de su amiga y jefa de personal de The Waves, Ali Lee (Brenda Song).

Cuando sus hermanos, Sandy (Drew Tarver) y Ness (Scott MacArthur) la presionan para intercambiar a Travis Bugg (Chet Hanks), un jugador malhablado que no está explotando todo su potencial, se rehúsa y resuelve el asunto a su manera. Además, confronta a los Gordon por promover un voto de no confianza en su contra.

Isla Gordon (Kate Hudson) asume la presidencia de los Waves, tras el accidente de su hermano Cam, en la comedia deportiva "Running Point" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “RUNNING POINT”?

Cuando la junta y toda la comunidad deportiva aún se muestran escépticos, principalmente porque The Waves siguen perdiendo sus partidos, la protagonista de “Running Point” hace algunos movimientos para asegurar su triunfo. No obstante, surgen más problemas, Travis insulta a un patrocinador y cuando Isla trata de reparar el daño, resulta peor.

Por otro lado, los Gordon descubren que tienen otro medio hermano. Cam propone llegar a un acuerdo con Jackie Moreno (Fabrizio Guido) y ocultar la noticia de la prensa, pero Isla prefiere darle la bienvenida a la familia y convertirlo en su asistente. Ali se encarga de ayudar al confundido Jackie a adaptarse a su nuevo estado.

Durante la conferencia de dueños, Isla busca un contrato que cambiaría la jugada, pero una vez más sus planes no resultan como esperaba. Además, la fiesta de compromiso de Isla y Lev suscita cuestionamientos sobre la religión y el compromiso, pero la pareja logra resolverlos tras una pelea de los hermanos Gordon.

Jackie quiere tener una mayor participación en la empresa familiar, así que renueva el show de medio tiempo de los Waves, lo que llama la atención de las animadoras y otras atractivas mujeres. La atención es algo nuevo para Jackie, así que aprovecha para salir con varias mujeres lo que deriva en una ITS y un serio problema con el presidente de la junta directiva, Stephen Ramirez (Roberto Sanchez).

Cuando Dyson, el jugador más nuevo, tiene problemas con sus tiros libres, Ali propone una intervención poco común, pero da resultado con la colaboración de Marcus, quien regresa al equipo al escuchar a Isla defenderlo de un rumor malintencionado. ¿Quién lo difundió? Cam Gordon. ¿Por qué?

Isla Gordon (Kate Hudson) debe lidiar con los jugadores de los Waves para sacar el equipo adelante en la comedia deportiva "Running Point" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “RUNNING POINT”?

¿The Waves ganan?

Después de lidiar con la autoritaria madre de Travis, la protagonista de “Una nueva jugada” está lista para los playoffs, ya que los Waves están en una racha de victorias. Sin embargo, todo se arruina cuando el entrenador Jay Brown (Jay Ellis) agrede a un hombre en un club nocturno. Isla consigue que el comisionado de la liga Franklin P. Gant no suspenda a Jay a cambio de una multa y una disculpa pública.

Sin embargo, el entrenador se niega a disculparse y debe reemplazarlo con el entrenador Tony. Además, Brown tiene la intención de ir Boston, así que Isla lo busca desesperadamente para evitar que rompa su contrato. Pero eso no es lo único con lo que la presidenta debe lidiar, Travis tiene un problema de drogas. Todo eso amenaza con sacarlos de los playoffs.

Cuando se entera del problema de Travis, Isla decide enviarlo a rehabilitación. Pero no todo está perdido porque Jay acepta regresar al equipo hasta el final de la temporada. Gracias a eso, los Waves llegan a playoffs y consiguen varias victorias. Sin embargo, no ganan el séptimo partido.

¿Qué pasó con el compromiso de Isla y Lev?

Además de la derrota de su equipo, Isla también se enfrenta al final de su compromiso con Lev, quien no siente que su novia se esfuerce por su relación. Ella intenta arreglar las cosas, pero Lev le pide un tiempo. Mientras Isla ahoga las penas en alcohol, Jay aparece en escena y le ofrece consuelo. También le confiesa sus sentimientos y la besa.

¿Jay se irá a Boston? Isla le aseguró que terminaría su contrato al final de la temporada para que pudiera seguir a sus hijos, pero ¿el beso cambiará algo?

¿Por qué Cam nombró a Isla directora de los Waves?

Cam nombró a Isla como su reemplazo solo porque la subestimaba. No quería a Ness o Sandy en su lugar porque estaba seguro que no le permitirán volver y arruinaría al equipo. Para él Isla era la opción segura, no obstante, eso cambió cuando su hermana consiguió varias victorias.

Al final de “Running Point”, Cam soborna al médico del centro de rehabilitación para salir antes y volver a su empresa. ¿Qué pasará con Isla? ¿Qué hará cuando descubra que su hermano estuvo detrás de los rumores en su contra? ¿Habrá temporada 2?

Isla (Kate Hudson) termina su compromiso con Lev al final de la comedia deportiva "Running Point" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “UNA NUEVA JUGADA”?

“Una nueva jugada” está disponible en Netflix desde el 27 de febrero de 2025, por lo tanto para ver la nueva comedia solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.