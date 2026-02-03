El estreno de la nueva serie del universo de Westeros sigue generando expectativa, y ahora llega con un cambio importante en su calendario. El episodio 4 de “A Knight of the Seven Kingdoms” ya no se emitirá el domingo 8 de febrero como estaba previsto inicialmente, sino que adelantará su estreno al viernes 6 de febrero, una decisión que ha sorprendido a los fans de la saga.

Fecha de estreno del capítulo 4 de “A Knight of the Seven Kingdoms”

HBO confirmó que el cuarto capítulo de “A Knight of the Seven Kingdoms” modificará su fecha de lanzamiento, adelantándose dos días respecto al plan original. De esta manera, el episodio llegará el viernes 6 de febrero, rompiendo con la emisión habitual de los domingos que caracteriza a las producciones del universo de Game of Thrones.

¿Por qué se adelantó el estreno del nuevo episodio?

El día domingo 8 se va a realizar el Superbowl y es por este motivo que HBO ha decidido cambiar en su parrilla de programación el estreno del capítulo 4 de “A Knight of the Seven Kingdoms” para el día viernes 6 de febrero.

Dónde y cuándo ver el episodio

El capítulo 4 de “A Knight of the Seven Kingdoms” estará disponible en HBO y su plataforma de streaming desde el viernes 6 de febrero, manteniendo el horario habitual de estreno. Con este adelanto, los fans podrán disfrutar antes de un nuevo episodio cargado de intriga y tensión medieval.

Ficha técnica — “A Knight of the Seven Kingdoms”

Título original: A Knight of the Seven Kingdoms

Título en español: El caballero de los Siete Reinos

Género: Fantasía, drama

Fantasía, drama Origen: Estados Unidos / HBO Entertainment

Estados Unidos / HBO Entertainment Creadores: George R.R. Martin, Ira Parker

George R.R. Martin, Ira Parker Showrunner: Ira Parker

Ira Parker Productores ejecutivos: George R.R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris, Sarah Bradshaw

George R.R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris, Sarah Bradshaw Dirección:

Owen Harris (episodios 1-3)

Sarah Adina Smith (episodios 4-6)

Guion: Ira Parker (basado en las novelas de George R.R. Martin)

Ira Parker (basado en las novelas de George R.R. Martin) Música: Dan Romer

Dan Romer Duración de episodios: ~30 minutos (por episodio)

~30 minutos (por episodio) Número de episodios (Temporada 1): 6

6 Formato de estreno: Serie de televisión / streaming

Serie de televisión / streaming Plataformas de emisión: HBO y HBO Max

HBO y HBO Max Fecha de estreno: 18 de enero de 2026

Reparto principal: