El estreno de la nueva serie del universo de Westeros sigue generando expectativa, y ahora llega con un cambio importante en su calendario. El episodio 4 de “A Knight of the Seven Kingdoms” ya no se emitirá el domingo 8 de febrero como estaba previsto inicialmente, sino que adelantará su estreno al viernes 6 de febrero, una decisión que ha sorprendido a los fans de la saga.
Fecha de estreno del capítulo 4 de “A Knight of the Seven Kingdoms”
HBO confirmó que el cuarto capítulo de “A Knight of the Seven Kingdoms” modificará su fecha de lanzamiento, adelantándose dos días respecto al plan original. De esta manera, el episodio llegará el viernes 6 de febrero, rompiendo con la emisión habitual de los domingos que caracteriza a las producciones del universo de Game of Thrones.
¿Por qué se adelantó el estreno del nuevo episodio?
El día domingo 8 se va a realizar el Superbowl y es por este motivo que HBO ha decidido cambiar en su parrilla de programación el estreno del capítulo 4 de “A Knight of the Seven Kingdoms” para el día viernes 6 de febrero.
Dónde y cuándo ver el episodio
El capítulo 4 de “A Knight of the Seven Kingdoms” estará disponible en HBO y su plataforma de streaming desde el viernes 6 de febrero, manteniendo el horario habitual de estreno. Con este adelanto, los fans podrán disfrutar antes de un nuevo episodio cargado de intriga y tensión medieval.
Ficha técnica — “A Knight of the Seven Kingdoms”
- Título original: A Knight of the Seven Kingdoms
- Título en español: El caballero de los Siete Reinos
- Género: Fantasía, drama
- Origen: Estados Unidos / HBO Entertainment
- Creadores: George R.R. Martin, Ira Parker
- Showrunner: Ira Parker
- Productores ejecutivos: George R.R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris, Sarah Bradshaw
- Dirección:
- Owen Harris (episodios 1-3)
- Sarah Adina Smith (episodios 4-6)
- Guion: Ira Parker (basado en las novelas de George R.R. Martin)
- Música: Dan Romer
- Duración de episodios: ~30 minutos (por episodio)
- Número de episodios (Temporada 1): 6
- Formato de estreno: Serie de televisión / streaming
- Plataformas de emisión: HBO y HBO Max
- Fecha de estreno: 18 de enero de 2026
Reparto principal:
- Peter Claffey como Ser Duncan the Tall
- Dexter Sol Ansell como Egg
- Finn Bennett como Prince Aerion Targaryen
- Bertie Carvel como Prince Baelor Targaryen
- Sam Spruell como Prince Maekar Targaryen
- Tanzyn Crawford como Tanselle
- Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon