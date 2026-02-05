El capítulo 4 de "A Knight of the Seven Kingdoms" se estrena oficialmente en HBO Max el día domingo 8 de febrero. (Foto: HBO)
Paolo Valdivia
Paolo Valdivia

HBO Max estrena en exclusiva el que nos cuenta la historia de ‘Egg’ y Sir Duncan ‘el Alto’. ¿A qué hora estará disponible en la plataforma el primer episodio? Aquí te lo contamos.

Hora de estreno del capítulo 4 de “A Knight of the Seven Kingdoms”

El capítulo 4 de “A Knight of the Seven Kingdoms” se estrena este el viernes 6 de febrero (Solo en esta ocasión) a estas horas en Latinoamérica y España:

  • México: 2:00 a.m.
  • Colombia: 3:00 a.m.
  • Ecuador: 3:00 a.m.
  • Venezuela: 4:00 a.m.
  • Chile: 5:00 a.m.
  • Argentina: 5:00 a.m.
  • Perú: 3:00 a.m.
  • Bolivia: 4:00 a.m.
  • Paraguay: 5:00 a.m.
  • Uruguay: 5:00 a.m.
  • España: 10:00 a.m. del día siguiente (hora peninsular)

Dónde ver “A Knight of the Seven Kingdoms”

  • Vía HBO Max

HBO Max tiene el derecho de transmisión exclusiva vía streaming de “A Knight of the Seven Kingdoms”. Si quieres verlo en vivo también lo van a transmitir a través de HBO. Recuerda que también puedes verlo en DIRECTV (Ca. 524/ 1524 HD) y su plataforma streaming DGO.

Cómo ver “A Knight of the Seven Kingdoms” en HBO Max

  1. Verifica tu App: Asegúrate de tener instalada la aplicación de HBO Max.
  2. Suscripción Activa: Confirma que tu suscripción esté vigente o regístrate en el sitio oficial si aún no tienes cuenta.
  3. Localiza el Título: Abre la app y usa el buscador (el icono de la lupa). Escribe “El Caballero de los Siete Reinos” o “A Knight of the Seven Kingdoms”.
  4. Marca como Favorito: Selecciona el botón “+” (Mi Lista). Esto te ayudará a encontrarla rápido el día del estreno y recibir notificaciones.
  5. Conéctate al Estreno: Entra a la plataforma el domingo 18 de enero. El primer episodio aparecerá en la sección de “Recién añadidos” o “Tendencias”.
  6. Configura el Idioma: Una vez dentro del video, pulsa en el icono de Ajustes/Audio para elegir entre el idioma original (Inglés) o doblaje al Español.

Lista de episodios y fecha

  • Episodio 1 - 18 de enero de 2026
  • Episodio 2 - 25 de enero de 2026
  • Episodio 3 - 1 de febrero de 2026
  • Episodio 4 - 8 de febrero de 2026
  • Episodio 5 - 15 de febrero de 2026
  • Episodio 6 (Final) - 22 de febrero de 2026

Tráiler oficial de “A Knight of the Seven Kingdoms”

Ficha técnica

  • Título oficial: Game of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms (En español: El Caballero de los Siete Reinos).
  • Basada en: Los cuentos de Dunk y Egg (específicamente la novela corta El Caballero Errante) de George R.R. Martin.
  • Género: Fantasía épica, drama medieval, aventura.
  • Temporada 1: 6 episodios (estreno semanal).
  • Plataforma: Max (HBO).
  • Fecha de estreno: 18 de enero de 2026.

