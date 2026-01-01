Los hermanos Duffer ya avisaron a los fans de “Stranger Things” que la suya no era una serie como “Game of Thrones”, marcada por múltiples e inmisericordes muertes de personajes protagonistas. Pero, aunque no las dos populares ficciones no se parezcan en aquello de repetir sanguinarios desenlaces, sí hay otras cosas en las que, lamentablemente, la serie de Netflix está siguiendo la estela de la de HBO.

Se trata de alguna que otra metedura de pata o gazapo de tintes anacrónicos que ha cometido “Stranger Things” y que recuerda muy mucho a aquel famoso vaso de Starbucks que se coló en el metraje de “Game of Thrones”.

Al parecer, la serie ha pasado por alto un detalle que a los fans no se les ha escapado. Cuando Holly despierta de la prisión mental de Vecna en el capítulo 7 y escapa de su guarida, puede verse en la manga de su camiseta el logotipo de la marca Under Armour... que no fue fundada hasta 1996. Así, se trata de un anacronismo, pues esta quinta entrega de la serie ambienta su trama en 1987.

Así lo ha hecho notar con ironía un seguidor de la ficción en X, adjuntando el fotograma exacto que muestra el desliz: “Me encanta cómo Holly luce ropa de Under Armour, fundada en 1996”.

I love how Holly in Stranger Things is rocking @UnderArmour founded in 1996 pic.twitter.com/41uNpfYFXd — Sovereign💎 (@SovereignTrades) December 26, 2025

“Holly llevando ropa de Under Armour en la quinta temporada de Stranger Things es más perturbador que Vecna. ¿Acaso rompió el tejido del espacio-tiempo y viajó al futuro?”, apunta otro usuario, añadiendo que, aunque está bromeando, necesita una aclaración al respecto.

Holly wearing Under Armour in season five of @Stranger_Things is more unsettling than Vecna.



😭😭😭

Did she tear through the fabric of space and time and go into the future?!



I’m mostly joking but need clarity.#StrangerThings5 #StrangerThings5vol2 pic.twitter.com/YHC7o0Ihxc — Ashley (@scar1etbeg0nias) December 27, 2025

“Stranger Things ha sido genial en cuanto al emplazamiento de producto, pero ¿no han editado la escena en la que Holly lleva claramente una camiseta de Under Armour?”, señala, molesto, otro internauta.

Por su parte, otro usuario hace notar que “Stranger Things” “va por el mismo camino” que “Game of Thrones”: “Recuerdo que cuando se emitió la última temporada de Juego de Tronos recibió muchas críticas, y con razón. ¿Recuerdan la taza de Starbucks? Me da la sensación de que Stranger Things va por el mismo camino, y también con razón. Ahora tenemos la camiseta de Under Armour”.

Stranger Things has been great about accurate product placement but didn't edit out Holly clearing wearing an Under Amour undershirt? — Collin (@packalanche) December 26, 2025

Al darse cuenta del error, HBO Max eliminó el más que comentado vaso de Starbucks de “Game of Thrones”. Así, cabe la posibilidad de que Netflix haga lo propio y enmienden el desliz.

Por otra parte, no es la primera vez que la serie creada por los hermanos Duffer incluye un anacronismo: en su tercera entrega, cuando Mike vierte un puñado de M&M’s en la mano de Once, uno de ellos es rojo. La temporada 3 tiene lugar en el verano de 1985, cuando los M&M’s rojos habían dejado de fabricarse; no volvieron a comercializarse hasta 1987.

Con información de Europa Press