“Stranger Things 5”, el final: hora de estreno, duración y más sobre el último capítulo

La cuenta regresiva para el adiós definitivo de Stranger Things ya entró en su tramo final. A casi diez años del estreno de la serie en Netflix, la ficción creada por los hermanos Duffer se prepara para cerrar su historia con el lanzamiento de su último episodio, correspondiente al volumen 3 de la quinta temporada, previsto para las próximas horas a nivel mundial.

El tráiler final, difundido por la plataforma en redes sociales, volvió a encender el debate entre los seguidores sobre el verdadero eje del relato. Si bien en temporadas recientes la atención parecía desplazarse hacia figuras como Will Byers o el villano Vecna, el nuevo adelanto devuelve a Once al centro del desenlace, confirmándola como pieza clave de la batalla final.

Once vuelve al centro de la historia en el desenlace de Stranger Things, en una última batalla ambientada en Hawkins, otoño de 1987, marcada por la amenaza definitiva de Vecna. (Foto: Variety / Netflix)

¿A qué hora se estrena el episodio final de Stranger Things 5?

Netflix confirmó que el capítulo final se estrenará de manera simultánea en todo el mundo este 31 de diciembre. Estos son los horarios por región:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 10:00 p. m.

¿Cuanto dura el episodio?

El episodio final, titulado The Right Side Up, será el más extenso de toda la serie. Tendrá una duración aproximada de 2 horas y 8 minutos, consolidándose como un cierre de escala cinematográfica para la producción. El título —traducido como “El mundo al derecho”— remite de forma directa al Upside Down, el universo alterno que ha marcado la narrativa desde la primera temporada.

¿De qué trata el final de Stranger Things?

La historia se sitúa en el otoño de 1987, con Hawkins aún marcada por la apertura de múltiples portales. El grupo de protagonistas se reúne con un único objetivo: encontrar y detener a Vecna, quien ha desaparecido sin dejar rastro. En paralelo, el gobierno declara el pueblo en cuarentena e intensifica la persecución de Once, obligándola a ocultarse nuevamente.

Según la sinopsis oficial, la amenaza que se aproxima coincide con el aniversario de la desaparición de Will Byers, anticipando una confrontación final más oscura y peligrosa que cualquier otra. Para cerrar la pesadilla, los personajes deberán unirse por última vez.

¿Dónde ver el final de Stranger Things?

El último episodio de Stranger Things 5 estará disponible exclusivamente en Netflix. Con este estreno, la plataforma cierra uno de sus títulos más influyentes, una serie que no solo marcó a una generación de espectadores, sino que redefinió la conversación global en torno a las producciones de streaming.

El elenco original se reúne por última vez en el capítulo final de Stranger Things, una de las producciones más influyentes de Netflix en la última década. (Foto: Netflix)

La escena clave del tráiler final

Uno de los momentos más comentados del avance muestra a Jim Hopper pidiéndole a Once que luche “una última vez”, apelando a sus habilidades psíquicas para enfrentar el desenlace impactante que pone fin a la serie.