Una nueva oleada de ciberdelincuencia está golpeando el fin de año. Pero a diferencia de otras estafas similares empujadas por las compras navideñas, en esta ocasión los cibercriminales se están aprovechando el estreno de la segunda parte y gran final de la serie “Stranger Things”, prevista para el 25 de diciembre, para robar datos e información personal de usuarios incautos.

La empresa de seguridad Kaspersky ha advertido que un grupo de criminales informáticos está ofreciendo falsas descargas de los nuevos episodios o simulan servicios con acceso gratuito al estreno para atraer a los usuarios a sitios maliciosos, donde pueden robar información personal, datos financieros y credenciales de inicio de sesión, lo que puede derivar en robos de identidad y cargos no autorizados.

Estas estafas suelen empezar con ofertas tentadoras de acceso gratis o anticipado a los capítulos finales. Las víctimas que dan clic en los enlaces pueden ser redirigidas de inmediato a una página maliciosa o recibir la instrucción de “registrarse para obtener una cuenta gratuita”, lo que requiere datos sensibles como nombre completo, fecha de nacimiento, número de teléfono y datos de una tarjeta bancaria. Al final, los usuarios pueden quedarse sin contenido o con un cargo que nunca tuvieron intención de pagar.

Para completar el engaño, los estafadores han introducido una táctica especial que pide a los usuarios “verificar que son humanos” antes de concederles acceso a la transmisión. Este paso imita los CAPTCHA legítimos, pero en realidad es una trampa de phishing. La falsa solicitud de verificación puede pedir a la víctima que ingrese su nombre de usuario y contraseña de otras cuentas (por ejemplo, su correo electrónico) o crear una cuenta nueva y registrar los datos de su tarjeta bancaria para activar una prueba gratuita. El pretexto es “evitar los bots”. Una vez que se ingresan las credenciales, los criminales las capturan directamente, obteniendo acceso no autorizado a las cuentas o fondos reales de la víctima.

“Nuestro monitoreo muestra que los estafadores intensifican sus tácticas alrededor de grandes estrenos, como nuevas temporadas de series populares, mezclando ganchos conocidos con otros trucos. Estos sitios de ‘streaming’ suelen verse idénticos a plataformas confiables, pero el objetivo es el mismo: aprovecharse de los fans para sacar provecho. Por eso recomendamos siempre acudir a fuentes oficiales y desconfiar de cualquier solicitud inesperada; tu seguridad vale más que un estreno gratis”, señala María Isabel Manjarrez, Investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.

Para evitar ser víctima de un fraude, Kaspersky aconseja a los usuarios: