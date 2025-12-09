El diseño de las bicicletas se ha mantenido similar por décadas, incluyendo sus amortiguadores que utilizan resortes y aceite hidráulico para paliar los golpes y baches del camino garantizando unos viajes más cómodos para sus usuarios. Pero, ¿es ese el único diseño que se debe considerar? Esa es una pregunta que ha querido responder el inventor británico (y YouTuber) Colin Furze al crear una bicicleta cuya suspensión consiste enteramente en imanes.

Se trata de un proyecto que ha quedado recopilado en un video de YouTube que ya ha superado las tres millones de vistas en la que muestra cómo modificó una bicicleta cotidanea para convertrise en el tipo de invención que uno espera ver más en una película de Hollywood, haciendo que la parte superior del vehículo esté conectada solo por la repulsión de dos poderosos pares de imanes separados por una misma distancia física gracias a la repulsión que causa estar enfrentados por sus polos idénticos.

Y estamos hablando de poderosos imanes, ya que después de que los magnetos regulares le resultaran suficientes, Furze tuvo que ordenar unos imanes especializados capaces de generar alrededor de 500 kg de fuerza para su invento.

El resultado es una bicicleta que se muestra sorprendentemente estable para cuando uno transita en caminos pavimentados, aunque una que también muestra sus limitaciones cuando enfrenta ondulaciones muy pronunciadas, como las que experimentaría el ciclismo BMX donde el armatoste de la bicicleta no puede lidiar con las fuerzas a las que son sometidos.

A pesar de este revés, Furze se mostró bastante satisfecho con el proyecto, asegurando que lo que falló en su prototipo no fueron los imanes, sino la estructura de la bicicleta que admitió se alejó de lo práctico para ser más visualmente impresionante y atraer vistas en YouTube. De esa manera, prometió que habrá una versión mejorada en el futuro.