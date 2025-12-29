El estreno de la quinta y última temporada de “Stranger Things” ha marcado uno de los momentos más emotivos de la serie, especialmente por la participación de Noah Schnapp en una escena clave de su personaje, ‘Will Byers’. El actor reveló detalles del intenso proceso de grabación de una secuencia que ha generado gran impacto entre los seguidores de la ficción de Netflix.

Schnapp contó que la escena exigió una entrega emocional profunda y una dedicación poco habitual en el rodaje. “Fue como pasar doce horas seguidas solo con ese monólogo”, explicó el actor, quien señaló que incluso regresaron días después para perfeccionar algunos detalles y lograr el tono exacto que buscaban los creadores de la serie.

El intérprete destacó que durante la filmación logró aislarse emocionalmente para conectar con el momento que atravesaba su personaje. “Estaba tan concentrado en lo que sentía Will que, de alguna manera, bloqueé todo lo que había alrededor”, confesó, subrayando la intensidad del momento vivido frente a cámaras.

Noah Schnapp da detalles de la emotiva escena que protagoniza en “Stranger Things 5”. (Foto: Instagram)

La preparación fue clave para afrontar esta escena. Schnapp indicó que trabajó el texto durante meses antes de llegar al set, lo que le permitió interiorizar cada línea.

“Cuando leí el guion completo por primera vez, se me saltaron las lágrimas. Sentí que era perfecto, no había nada que cambiar”, recordó el joven actor.

El actor también resaltó el apoyo del elenco durante la grabación, un factor que consideró fundamental para lograr un resultado auténtico. “Todos fueron muy respetuosos y generosos conmigo. Eso hizo que el momento fuera aún más especial”, afirmó sobre el ambiente en el set.

Esta escena representa un punto crucial en la evolución de Will Byers, un personaje que ha atravesado múltiples conflictos emocionales a lo largo de la serie. Según Schnapp, este cierre permite comprender mejor su historia y le da una profundidad distinta al desenlace de “Stranger Things”.