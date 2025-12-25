Fecha de estreno del último capítulo de “Stranger Things”

Netflix ha confirmado que el último capítulo de la quinta y última temporada de “Stranger Things” se estrenará este 31 de diciembre, marcando el cierre definitivo de una de las series más exitosas y queridas de la historia del streaming.

El episodio final llevará por título “The Rightside Up”, un nombre cargado de simbolismo que promete responder todas las preguntas pendientes y dar un desenlace épico a la historia de Hawkins y el Upside Down.

¿Cómo se llamará el episodio final de “Stranger Things”?

El capítulo que pondrá punto final a la serie se titulará “The Rightside Up”, en clara referencia al Upside Down, el oscuro universo alterno que ha sido clave desde la primera temporada.

Este título sugiere un posible regreso al equilibrio, el cierre del portal entre mundos y una resolución definitiva del conflicto que amenaza a Hawkins desde hace años.

Dónde y a qué hora ver el episodio final de “Stranger Things”

El capítulo “The Rightside Up” estará disponible exclusivamente en Netflix desde las primeras horas del 31 de diciembre, permitiendo a los fans despedir el año con el esperado desenlace de la serie.

El estreno global hará que millones de espectadores alrededor del mundo vivan simultáneamente el final de “Stranger Things”, convirtiéndolo en uno de los eventos televisivos más importantes del año.

Ficha técnica

Título: Stranger Things 5 (Temporada Final)

Stranger Things 5 (Temporada Final) Creadores: Matt y Ross Duffer

Matt y Ross Duffer Plataforma: Netflix

Netflix Año de estreno: 2025

2025 Género: Ciencia ficción, terror, drama y aventura

Ciencia ficción, terror, drama y aventura Ambientación temporal: 1987 (con un salto temporal respecto a la temporada anterior)

1987 (con un salto temporal respecto a la temporada anterior) Lugar de la acción: Hawkins, Indiana y el “Mundo del Revés” (Upside Down)

Producción y Dirección

Productores Ejecutivos: The Duffer Brothers, Shawn Levy y Dan Cohen

The Duffer Brothers, Shawn Levy y Dan Cohen Dirección de episodios: Matt y Ross Duffer, Shawn Levy y Frank Darabont ( The Walking Dead )

Matt y Ross Duffer, Shawn Levy y Frank Darabont ( ) Compositores: Kyle Dixon y Michael Stein

Kyle Dixon y Michael Stein Cantidad de episodios: 8 episodios

8 episodios Duración: El episodio final dura más de 2 horas (formato largometraje)

Reparto Principal

Millie Bobby Brown (Eleven)

(Eleven) Noah Schnapp (Will Byers) — Confirmado como el eje central de esta temporada.

(Will Byers) — Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

(Mike Wheeler) Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

(Dustin Henderson) Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

(Lucas Sinclair) Sadie Sink (Max Mayfield)

(Max Mayfield) Winona Ryder (Joyce Byers)

(Joyce Byers) David Harbour (Jim Hopper)

(Jim Hopper) Joe Keery (Steve Harrington)

(Steve Harrington) Maya Hawke (Robin Buckley)

(Robin Buckley) Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

(Nancy Wheeler) Charlie Heaton (Jonathan Byers)

(Jonathan Byers) Jamie Campbell Bower (Vecna / Henry Creel)

(Vecna / Henry Creel) Linda Hamilton (Personaje por confirmar, nueva incorporación)

