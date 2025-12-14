El próximo 26 de diciembre llegará a Netflix la segunda parte de la quinta y última temporada de “Stranger Things”. Y para amenizar la espera, Ross Duffer, uno de los creadores de la ficción, ha adelantado qué esperar de cada uno de los tres episodios que la conforman, dejando claro que las cosas no harán más que empeorar para Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y el resto del grupo en su lucha contra Vecna.

“Plan de choque retoma la historia justo después del final de Hechicero”, escribía el cineasta en su cuenta de Instagram, anunciando además que ese capítulo, el quinto de la temporada, está dirigido por Frank Darabont, que ya estuvo al frente del tercer episodio.

“Darabont está de vuelta, pero en esta ocasión muestra una faceta muy diferente a la que mostró en La trampa de Turnbow: es mucho más oscura y aterradora”, añadió.

Según revela Duffer en su publicación, el sexto episodio, titulado Fuga de Camazotz, cuenta con Shawn Levy como director y “es el episodio más importante de los tres”. “Las interpretaciones nos hacen llorar cada vez que lo vemos”, apuntó, algo que sin duda no augura nada bueno para los personajes.

“El puente.... lo hemos codirigido con Shawn. No quiero desvelar demasiado, pero, aparte del final, probablemente sea el capítulo más emotivo de la temporada”, expuso Duffer, adelantando que “van a ser seis largos días de espera hasta el final”, que llega a Netflix y a algunos cines con el nuevo año, el 1 de enero de 2026 y tendrá una duración de 2 horas y 5 minutos.

La temporada 5 de "Stranger Things" supuso la ocasión perfecta para ver interactuar a Steve Harrington y Will Byers por primera vez (Foto: Netflix)

Anteriormente, los hermanos Duffer ya ofrecieron otro importante detalle del segundo volumen de la temporada, confirmando que habría una trama dedicada a los recuerdos de Vecna.

“Sí, es lo que llamamos nuestra nueva trama de Rusia, porque tiene muy pocos personajes. Max y Holly están bastante aisladas. Estamos muy contentos con cómo se integra con las otras tramas”, explicaron en una entrevista concedida a Variety.

Con información de Europa Press