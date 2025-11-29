La última temporada de Stranger Things finalmente llegó y su primer bloque de episodios ya está disponible, marcando el inicio del adiós a una de las producciones más exitosas de Netflix. Ante el inminente cierre de la historia, muchos seguidores están optando por volver a ver toda la serie para recordar los sucesos clave, aunque no todos cuentan con el tiempo para maratonear las más de 35 horas que comprenden las cuatro entregas anteriores.

Conscientes de ello, los creadores de la serie, los hermanos Duffer, decidieron brindar una alternativa más rápida: cuatro episodios que sirven como repaso esencial antes de sumergirse en la nueva entrega. A continuación, te contamos cuáles son los capítulos en cuestión.

¿QUÉ EPISODIOS DEBO REPASAR ANTES DE VER LA QUINTA TEMPORADA?

Según recoge la plataforma MeriStation, los hermanos Duffer recomiendan volver a cuatro capítulos puntuales donde se concentran giros relevantes y piezas clave de la trama. Estos son los episodios sugeridos:

Temporada 2, episodio 4 | “Will el sabio”

Temporada 2, episodio 6 | “El espía”

Temporada 4, episodio 7 | “La masacre del laboratorio de Hawkins”

Temporada 4, episodio 9 | “El plan”

¿CÓMO SERÁ EL CALENDARIO DE ESTRENO DE LOS EPISODIOS FINALES?

Netflix modificó su esquema habitual y optó por lanzar la temporada final en tres fechas distintas para extender la expectativa. El cronograma quedó distribuido así:

Volumen 1 (26 de noviembre de 2025):

Episodio 1: The Crawl

Episodio 2: The Vanishing of…

Episodio 3: The Turnbow Trap

Episodio 4: Sorcerer

Volumen 2 (25 de diciembre de 2025):

Episodio 5: Shock Jock

Episodio 6: Escape From Camazotz

Episodio 7: The Bridge

Final (31 de diciembre de 2025):

Episodio 8: The Rightside Up

Los episodios llegarán al mismo tiempo en todos los territorios: 8:00 p. m. en Perú, Miami y Colombia; 7:00 p. m. en México; 10:00 p. m. en Argentina; y 2:00 a. m. del día siguiente en España.

Foto: Netflix

¿POR QUÉ ESTA TEMPORADA ES LA MÁS COSTOSA DE NETFLIX?

El cierre de la serie ha superado cualquier presupuesto previo en la plataforma. Cada capítulo tuvo un costo estimado de 50 a 60 millones de dólares, sumando entre 400 y 480 millones solo para la quinta entrega. Así, Stranger Things se convierte en la producción más cara en la historia de Netflix, acumulando alrededor de 870 millones de dólares en sus cinco temporadas.

¿QUÉ HACE DIFERENTE ESTE ESTRENO RESPECTO A AÑOS ANTERIORES?

Además de su inversión récord, la temporada final marcará un hito al proyectar su episodio definitivo en cines de Estados Unidos y Canadá, algo inédito para una serie original de la plataforma fuera de festivales. El capítulo de cierre, de dos horas, se exhibirá entre el 31 de diciembre y el 1 de enero en 350 salas seleccionadas.

Foto: Netflix

¿QUÉ SE SABE DE LA HISTORIA QUE VEREMOS EN ESTA ÚLTIMA TEMPORADA?

Esta última entrega se sitúa en el otoño de 1987, tiempo después de la devastación provocada por Vecna. Hawkins permanece bajo cuarentena militar, mientras Eleven vuelve a esconderse debido a la presión del Gobierno. El villano continúa desaparecido, y nuevas sensaciones inquietantes conectadas a Will anticipan un enfrentamiento final aún más peligroso. Para derrotar definitivamente a la amenaza del “Upside Down”, el grupo protagonista deberá mantenerse unido por última vez.