A poco del estreno de la quinta temporada de Stranger Things, Google ofrece una forma gratuita de recrearse como un personaje de la serie mediante Nano Banana, el modelo de generación de imágenes integrado en Gemini.

Nano Banana permite modificar fotografías manteniendo el rostro original y adaptando el estilo visual. La herramienta ya ha servido para crear versiones tipo figurita de acción o escenas con estética de videojuegos retro, y ahora también permite obtener imágenes con la atmósfera ochentera y sobrenatural de la serie.

Para usarla, basta elegir una foto donde el rostro se vea con claridad —idealmente un primer plano— y subirla a Gemini desde el botón “+”. Después solo hay que copiar uno de los prompts disponibles y pegarlo en la aplicación para generar la imagen.

En redes sociales circulan múltiples textos listos para usar, pero destacan tres: uno que recrea la mítica casa de Will mientras un demogorgon acecha; otro que sitúa al protagonista sentado con un hacha en un salón caótico iluminado por luces navideñas; y un tercero que lo coloca caminando frente al instituto Hawkins bajo un cielo rojo y azul cargado de tormenta.

Los prompts incluyen descripciones exhaustivas de escenarios, vestuario, iluminación y accesorios, por lo que las imágenes resultantes reproducen con precisión el estilo de la serie. Si el usuario quiere ajustar detalles —como la ropa o el peinado— solo debe modificar el texto antes de enviarlo.

A continuación tres opciones recopiladas del portal Xataka:

Opción 1: hablando por teléfono mientras el demogorgon acecha

Crea un retrato onírico de mí al estilo del año 2000 dentro de una casa inspirada en la serie Stranger Things, la casa de Will, con un alfabeto pintado con pintura negra torcida en la pared, y encima de cada letra una serie de luces navideñas de colores con cada bombilla encima de cada letra. El interior es el de una casa suburbana en un pequeño pueblo con una iluminación suave y tenue y sombras. Suave, pero con un sutil brillo cinematográfico onírico. Estoy apoyado contra la pared con un teléfono amarillo, que tiene un cable roto en mi oído. Vestuario y apariencia: el peinado es estilo años 80, llevo ropa normal de adolescente de 1987 inspirada en la serie Stranger Things: vaqueros de cintura alta, camiseta, chaquetas o jerséis con varias capas en colores apagados de la época, en la ventana se ve un monstruo alto y delgado, cuya cabeza son pétalos rojos, hay 4 pétalos y en el centro parecen dientes, como en la serie, acecha, parcialmente oculto en las sombras, creando una atmósfera inquietante y de suspense sin necesidad de cubrirme la cara. Decoración y atrezo: La habitación cuenta con una decoración auténtica de los años 80: papel pintado estampado, muebles retro, una manta en el sofá, un viejo televisor CRT, pilas de libros o revistas de los 80, pequeñas decoraciones nostálgicas en las estanterías, pósters descoloridos de la cultura pop de los 80 en las paredes, el ambiente exterior parece como si cayesen rayos rojos, no cambies mi rostro.

Opción 2: esperando al demogorgon con un hacha en la mano

Crea una foto realista y de alta calidad utilizando el rostro de la referencia sin cambios ni distorsiones. Estilo y ambiente general: Una fotografía en tonos oscuros e intensos, con un estilo similar al de un fotograma de la serie «Stranger Things», con claras referencias al ambiente de los años 80 y al misticismo. Sujeto y personaje principal: En primer plano aparece una persona joven (parecida a un personaje de «Stranger Things») que lleva una camisa a cuadros de color rojo oscuro con una camiseta blanca debajo y pantalones negros. Tiene el pelo estilo años ochenta ligeramente despeinado. Está sentada con en un sofá. Sostiene un hacha en las manos y mira fijamente hacia un lado. Entorno y escenario (interior): La escena tiene lugar dentro de una habitación con paredes cubiertas con papel pintado antiguo típico de los años 80. El espacio está muy desordenado: hay muchos libros, pilas de papeles, casetes y otros objetos esparcidos por la cama y una mesa baja frente a ella. A la izquierda se ven estanterías o estantes llenos de objetos. Detalles clave (alfabeto e iluminación): En la pared justo detrás del personaje, el alfabeto inglés está escrito en letras grandes que parecen dibujadas a mano. Una guirnalda de luces navideñas con bombillas grandes cuelga de la pared. Cada letra corresponde a una o varias bombillas de la guirnalda. Estas luces festivas/navideñas también cuelgan del techo, iluminando la escena con un cálido y parpadeante resplandor (rojo, azul, amarillo), creando sombras y reflejos dramáticos. Calidad e iluminación:La imagen se ha creado en alta resolución, haciendo hincapié en las texturas (tela, madera, papel). La iluminación es tenue y contrastada (noir), con un fuerte efecto luminoso procedente de las guirnaldas (efecto bloom). Estilo: Estilo cinematográfico, dramático, de fotografía de moda o de retrato de estudio, situado en un lugar inusual. Alta resolución, detalles nítidos, hiperrealismo, gran nivel de detalle, posproducción profesional.

Opción 3: caminando de noche frente al instituto Hawkins

Usa mi selfie para crear una foto cinematográfica ultra realista 9:16 de ensueño de los 80 inspirada en el show de los 80 y Stranger Things. La foto debe ser temperamental con una iluminación vibrante. Es de noche y el cielo tiene muchas nubes espeluznantes oscuras que están arrojando rojo y azul. También hay rayos rojos y azules. Estoy de pie frente al instituto Hawkins y los edificios de las escuelas. El cartel de la escuela dice Hawkins. Estoy de pie en el estacionamiento. Estoy caminando y usando una camiseta de béisbol Las mangas son negras y el pecho es blanco. La camiseta dice Hellfire Club. Tengo unos vaqueros levi de los 80. Tengo zapatos Keds negros y calcetines blancos. Estoy mirando hacia la distancia. El estilo de mi cabello y mi ropa es de los años 80. Estoy sosteniendo un walkie talkie hasta la boca con una mano y sosteniendo una chaqueta vaquera en la otra mano. El suelo parece húmedo con algunos charcos y está echando sombras. Hay un bate de béisbol con clavos clavados en el bate. En la lejana distancia, detrás de los edificios de la escuela, puedo ver un demogorgón oscuro. No cambies mis rasgos faciales ni el color de pelo.