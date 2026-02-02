Netflix ha confirmado oficialmente el estreno de “Stranger Things: Relatos del 85”, una nueva producción ambientada en el mismo mundo de la exitosa serie creada por los hermanos Duffer. El estreno está programado para el 23 de abril, despertando gran expectativa entre los fanáticos de la franquicia y del género sobrenatural.

Este nuevo proyecto promete explorar historias inéditas que ocurren paralelamente a los eventos clásicos de la saga, apostando por la nostalgia ochentera, el misterio y el terror que convirtieron a “Stranger Things” en un fenómeno global.

Tráiler oficial

¿Qué es “Stranger Things: Relatos del 85”?

“Stranger Things: Relatos del 85” es una serie derivada que amplía el lore de la franquicia con relatos independientes, pero conectados al universo principal. Ambientada en el año 1985, la historia se sitúa en el punto más álgido de los sucesos paranormales que afectan a Hawkins y sus alrededores.

A diferencia de la serie principal, esta producción se enfoca en nuevos personajes, misterios locales y eventos ocultos que nunca fueron vistos en pantalla, pero que ocurrían mientras Once, Mike, Dustin y compañía enfrentaban sus propias batallas.

Una apuesta por el terror y la nostalgia ochentera

Uno de los principales atractivos de “Stranger Things: Relatos del 85” es su fuerte identidad estética y narrativa. La serie recupera el espíritu de las películas de terror y ciencia ficción de los años 80, con claras influencias de Stephen King, John Carpenter y el cine de serie B.

La ambientación, la música sintetizada y los elementos sobrenaturales refuerzan la atmósfera oscura y misteriosa, apuntando a un tono ligeramente más adulto y perturbador, sin perder la esencia aventurera que caracteriza a la franquicia.

Conexiones con la serie original

Aunque no se trata de una continuación directa, “Stranger Things: Relatos del 85” mantiene múltiples conexiones con la historia principal. Se espera la aparición de referencias a laboratorios secretos, experimentos fallidos y consecuencias del Upside Down que afectaron a personas comunes de Hawkins.

Estas historias permitirán comprender mejor el impacto real de los sucesos sobrenaturales en la comunidad, ampliando la mitología del universo creado por los hermanos Duffer.

Fecha de estreno

Netflix ha confirmado que el estreno mundial será el 23 de abril, una fecha estratégica que apunta a captar tanto a los seguidores veteranos como a nuevos espectadores interesados en el terror sobrenatural.

Las expectativas son altas, especialmente porque la franquicia “Stranger Things” se ha consolidado como una de las más exitosas de la plataforma. Este nuevo proyecto busca mantener viva la marca mientras se expande narrativamente hacia formatos más experimentales.

Ficha técnica de “Stranger Things: Relatos del 85”