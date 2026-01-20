Netflix ha confirmado que la historia de “Stranger Things” está más viva que nunca tras anunciar “Relatos del 85″, una serie animada que expande el universo de la serie y que es producida por los hermanos Duffer, directores de la saga canónica. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento.

Tráiler oficial de “Stranger Things: Relatos del 85″

Ubicación en la línea temporal

La serie se sitúa específicamente en el invierno de 1985, llenando el hueco narrativo que existe entre la Temporada 2 y la Temporada 3. Nos mostrará a la pandilla original (Once, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max) enfrentándose a misterios que ocurrieron durante esos meses de frío en Hawkins que nunca se exploraron a fondo.

Estética de dibujos animados de los 80

Los hermanos Duffer han explicado que el estilo visual busca rendir homenaje a los “Saturday morning cartoons” (dibujos animados de los sábados por la mañana) que marcaron esa década, como “He-Man”, “G.I. Joe” o “Los Cazafantasmas”. Será una mezcla entre la nostalgia visual colorida y el tono oscuro y sobrenatural de la serie original.

¿Volverán los actores originales para “Relatos del 85″?

La respuesta es no. La serie contará con un nuevo elenco de voces para interpretar a las versiones jóvenes de los protagonistas. Actores como Brooklyn Davey Norstedt (Eleven) y Luca Diaz (Mike) encabezan el reparto, permitiendo que los personajes mantengan su edad de 13-14 años sin los problemas del crecimiento físico de los actores originales.

Ficha técnica de “Stranger Things: Relatos del 85”