Netflix ha confirmado que la historia de “Stranger Things” está más viva que nunca tras anunciar “Relatos del 85″, una serie animada que expande el universo de la serie y que es producida por los hermanos Duffer, directores de la saga canónica. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento.
Tráiler oficial de “Stranger Things: Relatos del 85″
Ubicación en la línea temporal
La serie se sitúa específicamente en el invierno de 1985, llenando el hueco narrativo que existe entre la Temporada 2 y la Temporada 3. Nos mostrará a la pandilla original (Once, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max) enfrentándose a misterios que ocurrieron durante esos meses de frío en Hawkins que nunca se exploraron a fondo.
Estética de dibujos animados de los 80
Los hermanos Duffer han explicado que el estilo visual busca rendir homenaje a los “Saturday morning cartoons” (dibujos animados de los sábados por la mañana) que marcaron esa década, como “He-Man”, “G.I. Joe” o “Los Cazafantasmas”. Será una mezcla entre la nostalgia visual colorida y el tono oscuro y sobrenatural de la serie original.
¿Volverán los actores originales para “Relatos del 85″?
La respuesta es no. La serie contará con un nuevo elenco de voces para interpretar a las versiones jóvenes de los protagonistas. Actores como Brooklyn Davey Norstedt (Eleven) y Luca Diaz (Mike) encabezan el reparto, permitiendo que los personajes mantengan su edad de 13-14 años sin los problemas del crecimiento físico de los actores originales.
Ficha técnica de “Stranger Things: Relatos del 85”
- Título: Stranger Things: Relatos del 85 (Tales from ’85).
- Creadores: Matt y Ross Duffer (Hermanos Duffer).
- Showrunner: Eric Robles.
- Estudio de Animación: Flying Bark Productions.
- Empresas Productoras: 21 Laps Entertainment y Netflix Animation.
- Plataforma de Distribución: Netflix.