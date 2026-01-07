“Conformity Gate”: la teoría que pone en duda el verdadero final de Stranger Things

El final de Stranger Things, estrenado en Netflix el 31 de diciembre de 2025 con un episodio de más de dos horas, ha generado una nueva ola de debate entre los seguidores de la serie. En redes sociales se ha difundido una teoría conocida como “Conformity Gate”, que sostiene que el desenlace mostrado no sería real, sino una ilusión creada por Vecna.

De acuerdo con reportes citados por Libertad Digital, numerosos fanáticos consideran que el octavo episodio, titulado Este lado, estaría incompleto y que la historia oculta una conclusión distinta. La hipótesis indica que los protagonistas continuarían atrapados en una dimensión falsa, diseñada para engañarlos.

Según el portal Qué Ver, esta teoría se apoya en la presencia de supuestos mensajes ocultos o easter eggs a lo largo del episodio final. Entre ellos, se menciona la escena de la graduación, en la que varios estudiantes colocan las manos de la misma forma característica de Henry Creel, un detalle destacado también por la revista Forbes.

La polémica teoría que divide a los seguidores de Stranger Things. (Foto: Netflix)

Otros elementos señalados por los seguidores incluyen las togas naranjas, la ausencia de cicatrices en personajes clave y cambios inexplicables de color en algunos objetos, como el medidor de voltaje de la estación de radio. También se hace referencia a libros de Calabozos y Dragones colocados en una estantería que, según la especulación, formarían palabras clave.

Asimismo, se ha observado que personajes como Vickie o Suzie no aparecen en el epílogo, lo que los fans relacionan con el hecho de que Vecna nunca habría llegado a conocerlos. En otra escena, una fotografía previa a la graduación muestra un juego de mesa llamado Whatzit, nombre original del “Señor Qué”, una de las identidades del villano.

La teoría también retoma declaraciones pasadas de los actores y de los hermanos Duffer, quienes indicaron en entrevistas que el final fue reescrito en varias ocasiones y que habría giros que no se vieron en pantalla. A ello se suma la creencia de que existió metraje no emitido, incluyendo una escena de agua vinculada al presupuesto de la temporada.

Finalmente, los seguidores sostienen que Eleven no habría muerto realmente tras el colapso del Mundo del Revés, como se afirma en el episodio 8, y que todo lo ocurrido sería una ilusión creada por Kali antes de morir a causa de sus heridas de bala.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR