“Conformity Gate”: la teoría que pone en duda el verdadero final de Stranger Things

Redes estallan con teoría que afirma que el final de Stranger Things no es lo que parece. (Foto: Netflix)

Por Redacción EC

El final de Stranger Things, estrenado en Netflix el 31 de diciembre de 2025 con un episodio de más de dos horas, ha generado una nueva ola de debate entre los seguidores de la serie. En redes sociales se ha difundido una teoría conocida como “Conformity Gate”, que sostiene que el desenlace mostrado no sería real, sino una ilusión creada por Vecna.

