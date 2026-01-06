Mario Hart confirmó su saluda de “Mande quien mande” luego de tres años de trabajo al lado de María Pía Copello y la ‘Carlota’. A través de sus redes sociales compartió imágenes inéditas de su paso por el programa y se despidió con un emotivo mensaje.
Mediante una publicación en sus redes sociales, el también piloto compartió un extenso mensaje de despedida del programa de América Televisión.
LEE: Tilsa Lozano cuestiona a Leslie Shaw por volver a hablar de Mario Hart: “Ya supéralo”
“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida profesional. Después de 3 años de mucho aprendizaje, risas, retos y crecimiento, me despido de ‘Mande quien mande’”, escribió al inicio de su mensaje.
“Gracias a cada persona que formó parte de este programa: producción, técnicos, conductores, equipo creativo y a todos los que trabajan detrás de cámaras y hacen posible que la magia suceda día a día. Me llevo grandes recuerdos, amistades reales y experiencias que voy a valorar siempre”, agregó.
Finalmente, Mario Hart aseguró que cierra esta etapa televisiva “con gratitud y orgullo”, y que “los sueños siguen y el cariño sigue”.
MÁS INFORMACIÓN: Korina Rivadeneira revela que Mario Hart le propuso matrimonio para no ser deportada del Perú
Como era de esperarse, la publicación de Mario Hart generó diversas reacciones de sus amigos y excompañeros. María Pía Copello y Carlos Vílchez fueron los primeros en comentar la publicación y desearle lo mejor al expresentador tras su salida de “MQM”.
TE PUEDE INTERESAR
- “Yo soy”: Imitador de David Bisbal se convierte en el “caballito ganador” de Carlos Alcántara
- Angie Arizaga y Jota Benz se comprometieron en Roma: “Sí y mil veces sí”
- Melissa Klug recibió el Año Nuevo alejada de Jesús Barco: “Cambios positivos y decisiones”
- Vernis Hernández confirma que tiene una nueva relación: “Estoy con pareja”
- Cantante de Corazón Serrano sorprende al abrir una cerveza con la boca durante concierto
Contenido sugerido
Contenido GEC