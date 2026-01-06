Mario Hart confirmó su saluda de “Mande quien mande” luego de tres años de trabajo al lado de María Pía Copello y la ‘Carlota’. A través de sus redes sociales compartió imágenes inéditas de su paso por el programa y se despidió con un emotivo mensaje.

Mediante una publicación en sus redes sociales, el también piloto compartió un extenso mensaje de despedida del programa de América Televisión.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida profesional. Después de 3 años de mucho aprendizaje, risas, retos y crecimiento, me despido de ‘Mande quien mande’”, escribió al inicio de su mensaje.

Mario Hart se despidió de la conducción de ‘Mande quien mande’ luego de tres años. (Foto: Captura de Instagram)

“Gracias a cada persona que formó parte de este programa: producción, técnicos, conductores, equipo creativo y a todos los que trabajan detrás de cámaras y hacen posible que la magia suceda día a día. Me llevo grandes recuerdos, amistades reales y experiencias que voy a valorar siempre”, agregó.

Finalmente, Mario Hart aseguró que cierra esta etapa televisiva “con gratitud y orgullo”, y que “los sueños siguen y el cariño sigue”.

Mario Hart se despidió de la conducción de 'Mande quien mande' luego de tres años.

Como era de esperarse, la publicación de Mario Hart generó diversas reacciones de sus amigos y excompañeros. María Pía Copello y Carlos Vílchez fueron los primeros en comentar la publicación y desearle lo mejor al expresentador tras su salida de “MQM”.