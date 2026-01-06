Melissa Klug empezó el 2026 en una etapa de profunda reflexión y cambios en su vida, entre ellos, recibió el año nuevo sin tener al lado al futbolista Jesús Barco, padre de su última hija.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Blanca de Chucuito’ compartió algunas fotografías de su celebración al lado de personas que conforman su círculo cercano; sin embargo, Jesús Barco no aparece en las instantáneas.

“El 2025 me enseñó, me retó y me transformó. Hoy lo despido con mis hijas y abro el 2026 con fe, cambios positivos, abundancia y decisiones que me acerquen a la tranquilidad que merezco”, escribió Klug.

En la misma publicación, Melissa Klug explicó que sus hijos varones celebraron la llegada del Año Nuevo 2026 en el sur “con amigos y familia”.

Como era de esperarse, la publicación de Melissa Klug avivó los rumores de un posible nuevo distanciamiento del futbolista Jesús Barco, esto tras su ruptura sentimental a finales del 2025.

Otro detalle que no ha pasado por alto por los seguidores de la pareja es que Melissa Klug y Jesús Barco se han dejado de seguir en redes sociales. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.