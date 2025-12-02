Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, rompió su silencio y habló sobre su actual vínculo con el exfutbolista Abel Lobatón, su padre biológico. Según dijo la joven, nunca hubo una buena relación paterna con el exjugador.

La joven, quien recientemente celebró el fin de sus estudios de pastelería y panadería, decidió responder ante la pregunta de sus seguidores y rechazó mantener algún vínculo con Abel Lobatón.

“Es la última vez que lo voy a decir: yo no tengo relación ninguna con ese ser humano”, señaló Melissa Lobatón de forma contundente.

“En verdad, es como si fuera un X. No lo considero mi padre”, agregó ante la insistencia de sus seguidores.

Melissa Lobatón Klug

De esta manera, Melissa Lobatón marca distancia del exfutbolista, a quien no considera una imagen paterna ya que estuvo ausente en su vida y la de su familia.

Como se recuerda, Melissa Klug y Abel Lobatón tuvieron una relación sentimental de casi una década, que inició cuando la ‘Blanca de Chucuito’ tenía 17 años. De su matrimonio nacieron dos hijas: Samahara y Melissa Lobatón. Finalmente, se separaron en 2007 y no hubo ningún intento de acercamiento posterior.