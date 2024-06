Melissa Lobatón, hermana de Samahara e hija de Melissa Klug, arremetió contra su padre, el exfutbolista Abel Lobatón, asegurando que falló en su labor como padre.

A través de su redes sociales, en una publicación dedicada a su madre, destacó el amor y crianza recibida, pero también criticó la ausencia de su padre, el recordado deportista.

“Si, papá falló. Pero mamá, ella nunca me dejó sola. Me enseñó el verdadero valor de la vida y me dio mucho más amor del que ella recibió”, comentó.

Tras ello, Melissa complementó: “Gracias, mamá. Sin ti mi vida hubiera sido imposible. Agradezco por cada beso, cada sonrisa y todo tu amor. (Qué haría yo sin esta mujer)”.

La publicación fue compartida por Samahara Lobatón, expresando su amor por la empresaria. “Te amo madre”, escribió en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, Samahara reveló en “La casa de Magaly” que durante su infancia, la presencia paterna fue sustituida por Jefferson Farfán, expareja de su madre, a quien ella consideró un padre.

Melissa Klug tiene 6 hijos, las mayores son Gianella Marquina, Melissa y Samahara Lobatón. También tuvo a Adriano y Jeremy Farfán, mientras que a finales de 2023, concibió a Cayetana Barco.