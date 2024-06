Melissa Klug reapareció frente a cámaras para hablar sobre su vida personal y el reciente juicio que perdió, en primera instancia, contra el exfutbolista Jefferson Farfán. Según dijo, si la ‘Foquita’ sigue presentando más cargos, ella se verá en la obligación de contrademandar legalmente al exseleccionado nacional.

En conversación con el programa “América Hoy”, Melissa Klug contó que había intentado conciliar con el exfutbolista; sin embargo, no tuvo éxito. Además, aclaró que Farfán no tendría porque sentirse victorioso, ya que el proceso legal es largo.

“Han hablado de que Melissa está pidiendo que la perdone. Me preguntaron (sobre la demanda) y si se da, se da, pero no es que yo salga en todos los canales a decir: ‘Hay que solucionar, hay que arreglar, porque él haya ganado en primera instancia’. Acá no tiene porqué sentirse victorioso diciendo que ha ganado, porque todavía esto es un proceso”, dijo.

“Es desgastante, para él quizás no porque lo ven los abogados, pero si él me demanda, yo voy a tener que contrademandar, porque no me voy a quedar con los brazos cruzados, no me voy a quedar sentada viendo cómo él sigue demandándome, porque voy a defenderme. Yo no estoy pidiendo que él me perdone ni nada, no tengo que pedirle. Al único que se le pide perdón es a Dios”, añadió Klug.

Al ser consultada por si podría sentarse a conversar con Jefferson Farfán “para limar asperezas”, Melissa aseguró que ya han intentado “llevar la fiesta en paz”, pero no resultó.

“En otras oportunidades hemos conversado y creo que son muy pocos tiempos los que llevamos la fiesta en paz. Bueno, por mi lado yo siempre, pero a él le dura muy a poco. Si se da bien, y si no, no”, aclaró.