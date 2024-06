Fue con todo. La cantante y bailarina Pamela Franco volvió a referirse a su expareja, el también artista Christian Domínguez, dejando entrever que le habría engañado en más de una ocasión con otras mujeres.

Como se recuerda, a inicios de febrero, “Magaly TV la Firme” relevó que Domínguez el fue infiel a Pamela con hasta dos mujeres: Mary Moncada y Alexa Samamé.

Sin embargo, durante un reciente concierto que Pamela Franco dio en Arequipa, el pasado fin de semana, deslizó que habrían sido más infidelidades, las cuales se concretaron en diversas partes del Perú.

“Porque ese hombre no me engañó con una, me engañó con una, con dos, con tres, con cuatro, perdí la cuenta... en todas las provincias, me siento mal, yo lo sabía”, increpó la cantante en Arequipa.

CONOCE MÁS: Pamela Franco se borró tatuaje de Christian Domínguez

En ese sentido, la intérprete compartió su optimismo por la existencia de “amores bonitos” y mejores parejas que Domínguez, condicionando que las mujeres deben elegir mejor a sus romances.

“Realmente hay amores que sí son bonitos, simplemente hay que elegir bien, pero también te das con tus verdaderas estafadas porque hay alguno que viene así con su carita (sonríe) y de ahí sale con traición”, comentó.

Finalmente, la cantante reveló su interés por iniciar una nueva relación, aclarando que “no se cierra al amor”. Hace unos días, Pamela también desmintió que sus videos de TikTok sean indirectas para Domínguez y la madre de su hijo Karla Tarazona, con quien mantiene un vínculo cercano.