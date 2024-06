Mónica Sánchez recurrió a sus redes sociales para compartir un emotivo video con las mejores imágenes de ‘Charito’ en “Al fondo hay sitio”. Junto al clip, la actriz escribió un extenso y sentido mensaje que confirma que se alejará de la serie. Eso sí, no se sabe si será por un tiempo prolongado o permanentemente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mónica Sánchez le dedicó una carta a ‘Charito’, a quien agradeció por darle muchas enseñanzas y por darle una “hermosa e inmensa familia”.

“El amor, la contención, la buena sazón, los abrazos prolongados, matriarca, cable a tierra de Los Gonzales y los desamores son tu sello. A lo largo de estos años hemos vivido un sin fin de emociones, calando en los corazones. Vaya viaje el de todos estos años, volver a recordarlos lleva a la nostalgia, pero también a la gratitud por todo lo vivido. Familia, tu familia siempre te espera”, escribió la actriz.

“Mi Charito hermosa: te llevo conmigo para siempre, tu ternura y humildad se quedan conmigo, te llevas muchos de mis llantos y dolor, me trajiste una hermosa e inmensa familia, me enseñaste a ser más paciente y también me reafirmas en mis ganas de crecer y volar”, añadió en su publicación.

La publicación sorprendió a sus seguidores y muchos le dedicaron emotivos mensajes de despedidas en los comentarios. Resaltó el mensaje de Magdyel Ugaz, quien da vida a ‘Teresita Collazos’ en la serie.

Cabe señalar que, en la serie “Al fondo hay sitio”, el personaje de Mónica Sánchez se despidió de su familia y viajó a Canadá para visitar a Grace y conocer a su nuevo hijo, fruto de su relación con Nicolás de las Casas.