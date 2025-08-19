Hoy Latina sorprende al lanzar nueva producción nacional que cuenta con el protagonismo de la popular ‘Charito’ de “Al Fondo Hay Sitio” (AFHS). Mónica Sánchez interpreta otra vez un papel protagónico tras desligarse de ‘Los Gonzáles’ oficialmente, siendo ahora “Eres mi bien” la novela donde plantea volver a destacarse, y viene llamando la atención además debido a la confesión revelada entorno a su edad, entre otros detalles acerca de vida mediática.

ESTA ES LA CONFESIÓN DE MÓNICA SÁNCHEZ ENTORNO A SU EDAD

Con largos años en la actuación, y protagonizando entrañables personajes, la carrera de la popular ‘Charito’ de AFHS ha logrado consolidarse, y hoy reviste de mayor trascendencia luego que el lunes 18 de agosto terminara por emitirse el primer capítulo de “Eres mi bien” vía Latina.

A propósito de su trayectoria iniciada hace más de 30 años, el lanzamiento de dicha novela donde cumple rol principal, hizo que diario Trome mediante Carla Chevez, la buscara para conocer sus primeras impresiones acerca de nuevo reto actoral, y así ella hasta sorprendiera confirmando la cantidad de años que lleva a cuestas.

Mientras se generaba el diálogo, la periodista le realizó pregunta con respecto a edad, y Mónica Sánchez sin problemas, respondió que hoy tiene unos 55 por los cuales siente que “me han traído bienestar, no me intimida en lo absoluto hablar de los años que tengo”.

Mónica Sánchez deja de lado a 'Charito' de AFHS para convertirse en 'Valeria', el nuevo personaje que interpreta para "Eres mi bien", y con 55 años a cuestas.

“No te preocupes, siempre me echan menos”, contestó inicialmente la reconocida actriz peruana luego que Carla Chevez creyera que ha cumplido menos el 27 de febrero, fecha de cumpleaños celebrado anualmente con agradecimiento.

Así es como la hoy protagonista de “Eres mi bien” emitido vía Latina, confiesa sentirse con los 55 años de edad llevados a cuestas, y es que según revela, no se avergüenza de ello gracias al gran ejemplo recibido por parte de su madre.

¿QUÉ MÁS DIJO MÓNICA SÁNCHEZ ACERCA DE SU EDAD Y OTROS TEMAS?

A partir de la nueva novela que se emite desde el lunes 18 de agosto mediante el canal 2 (señal abierta), el trabajo de Mónica Sánchez vuelve a resaltarse, y junto a ello develarse ciertos detalles entorno no solo a su edad, sino también aspectos físicos puntuales.

De acuerdo a lo confesado a través de entrevista concedida a Carla Chevez de diario Trome, la popular ‘Charito’ de AFHS ha pasado 55 años sin someterse a alguna operación vinculada a la estética o cirugía, sosteniendo así que la apariencia reflejada actualmente es fruto de una “... chamba interna de mantener el espíritu joven, la pasión, el asombro juvenil y mirar la vida como de otra forma”.

Asimismo, expresó que “ahorita no” recurriría a intervenciones quirúrgicas, “pero supongo que cuando la necesite haré uso de la tecnología, pues hoy hay cosas menos invasivas”, mientras en el plano sentimental, Mónica Sánchez expresa sentirse plena, estable, y experimentando una bonita etapa junto a Daniel Sacro.

DÍAS Y HORARIO PARA VER “ERES MI BIEN” DONDE MÓNICA SÁNCHEZ CUMPLE ROL PROTAGÓNICO VÍA LATINA

Estreno : Lunes 18 de agosto

: Lunes 18 de agosto Capítulos diarios y de lunes a viernes después de “Yo Soy”

Todos los capítulos de “Eres mi bien” figuran disponibles en el canal de YouTube de Latina Televisión.

Actores y personajes confirmados:

- Mónica Sánchez como Valeria

- David Villanueva como Mauricio

- Paul Martin como Rubén

- Teddy Guzmán como Rebeca

- Nathalia Vargas como Francisca

- Roberto Moll como Vicente

- Pierina Carcelén como Claudia

- César Ritter como Foncho

- Natalia Salas como Meche