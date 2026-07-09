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El Perú envejece

“Vivimos más años y tenemos menos hijos, una transformación que obliga a replantear cómo organizamos el cuidado, la participación y oportunidades”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Adultos mayores que pertenecen a 'Pensiòn 65', podrán retirar dinero en diversos agentes o cajeros, gracias a su tarjeta del Banco de la Nación
    Adultos mayores que pertenecen a 'Pensiòn 65', podrán retirar dinero en diversos agentes o cajeros, gracias a su tarjeta del Banco de la Nación

    Las sociedades suelen juzgarse por la forma en que tratan a quienes más necesitan apoyo. Jóvenes, adultos mayores o personas con discapacidad son, en distinta medida, un reflejo de la capacidad de una comunidad para generar oportunidades, protección y bienestar. Sin embargo, la última encuesta mundial de WIN, en la que Datum participa por el Perú, muestra que el problema va mucho más allá de un grupo específico. La percepción predominante es que la sociedad está fallando en el cuidado de quienes enfrentan mayores necesidades, independientemente de la etapa de la vida en la que se encuentren.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.