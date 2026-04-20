Por Redacción EC

No cabe duda de que, Cristopher Puente Viena, conocido en el mundo del streaming como Cristorata, se ha convertido en uno de los personajes más conocidos en el Perú. Con millones de seguidores en distintas plataformas digitales, en los últimos años el peruano ha ganado popularidad gracias a sus entretenidas entrevistas con destacados personajes, así como por sus polémicos contenidos que han generado más de una reacción entre los internautas. En ese contexto, recientemente el joven influencer ha acaparado las portadas de los principales medios y redes sociales debido a unas controvertidas declaraciones que ofreció en su cuenta oficial de Kick, en el marco de las Elecciones Presidenciales 2026. Esto ha generado, sin duda, el rechazo de la Municipalidad de Cusco y del Ministerio de Cultura, que han iniciado acciones que podrían derivar en una severa sanción contra el creador de contenido. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.