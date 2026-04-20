No cabe duda de que, Cristopher Puente Viena, conocido en el mundo del streaming como Cristorata, se ha convertido en uno de los personajes más conocidos en el Perú. Con millones de seguidores en distintas plataformas digitales, en los últimos años el peruano ha ganado popularidad gracias a sus entretenidas entrevistas con destacados personajes, así como por sus polémicos contenidos que han generado más de una reacción entre los internautas. En ese contexto, recientemente el joven influencer ha acaparado las portadas de los principales medios y redes sociales debido a unas controvertidas declaraciones que ofreció en su cuenta oficial de Kick, en el marco de las Elecciones Presidenciales 2026. Esto ha generado, sin duda, el rechazo de la Municipalidad de Cusco y del Ministerio de Cultura, que han iniciado acciones que podrían derivar en una severa sanción contra el creador de contenido. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SANCIÓN PODRÍA RECIBIR CRISTORATA TRAS SUS POLÉMICAS DECLARACIONES EN KICK?

El pasado 12 de abril se llevaron a cabo las Elecciones Generales 2026, donde millones de peruanos se acercaron a sufragar para elegir a sus próximos representantes políticos. En ese sentido, tras conocerse los primeros resultados del conteo de la ONPE, que ubicaban a Keiko Fujimori en el primer lugar y al izquierdista Roberto Sánchez en el segundo, se generó una serie de reacciones entre la ciudadanía. Uno de ellos fue el popular Cristorata, quien no dudó en pronunciarse sobre estos resultados durante una transmisión en vivo en Kick, en la que emitió insultos y expresiones discriminatorias y racistas contra un grupo de votantes peruanos.

#Perú #NoticiasPerú ♬ sonido original - Latina Noticias @latinanoticias 🔴 El streamer Christopher Puente, más conocido como 'Cristorata', fue denunciado penalmente por el abogado cusqueño Dennis Llamacca por presuntos actos de racismo. El caso empezó luego de que el joven lanzara insultos hacia los votantes de Puno, Cusco y Ayacucho, en el marco de las Elecciones Generales 2026, en una transmisión en vivo en su canal de Kick. Las expresiones han generado rechazo en la opinión pública y, de demostrarse que caen en el delito de discriminación e incitación de la discriminación, el denunciado podría ser sancionado con una pena entre dos a tres años de cárcel. La Fiscalía ya inició una investigación preliminar contra el streamer luego de que el Ministerio de Cultura lo solicitará en un comunicado. #LatinaNoticias

De esta manera, el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Cusco rechazaron las declaraciones del joven influencer. Por su parte, el abogado cusqueño Dennis Llamoca interpuso una denuncia contra el streamer ante el Ministerio Público. En dialogo a Exitosa Noticias, sostuvo que el proceso va por buen camino mientras continúan las diligencias y se formaliza la investigación, es decir, durante esta etapa se tomará las declaraciones del joven de 22 años y se realizarán exámenes psicológicos. De acuerdo con el letrado, el artículo 323 del Código Penal contempla una pena privativa de la libertad de entre dos y tres años para quienes cometan actos de discriminación, así como que si el fiscal considera puede solicitar una pena efectiva.

¿QUÉ DIJO CRISTORATA SOBRE LA POSIBILIDAD DE COMPRAR EL CLUB JUAN AURICH?

Hace unos meses, a través de una transmisión en la plataforma Kick, Cristorata y Ángel Ramírez estuvieron comentando sobre el club Juan Aurich, equipo con el ambos se sienten identificados por ser oriundos de la misma ciudad de Chiclayo. En un primer momento, ‘Cristo’ mostró su felicidad al saber que el equipo de sus amores venció por 1-0 al Juventus FC de la Liga 3.

Aunque mencionó que ver al ‘Ciclón’ competir actualmente con equipos de menor nivel le genera tristeza, recordando que en el 2015 el club disputó la Copa Libertadores frente a grandes rivales como River Plate de Argentina y Tigres de México. “Hoy ganó el Aurich, mínimo. Si juega con la Juventus de Talara. Imagínense amigos, están haciendo jugar al Aurich con equipos, qué bajo. De estar jugando con el River, con el Tigres de México. Imagínate esa locura”, dijo muy ofuscado.

Es así que un usuario no dudó en preguntarle al joven influencer sobre la posibilidad de que compre el conjunto norteño, a lo que él dejó entrever que el club rojo podría arrastrar deudas. Asimismo, fiel a su estilo, mostró sus intenciones de comprar a Juan Aurich de Chiclayo y traer a grandes estrellas del balompié. “Yo sé que puede estar barato, pero también debe tener un montón de deudas. Me imagino que debe muchísimo dinero. Entonces, es complicado, igual me gustaría comprar el Aurich y ser el presidente”, sostuvo.