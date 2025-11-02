Christian Cueva vuelve a dar que hablar, aunque esta vez lejos del balón. El futbolista peruano sorprendió a sus seguidores al anunciar que se aventurará en el mundo del streaming con su propio canal en Kick, una plataforma que ha ganado popularidad entre figuras del entretenimiento y el deporte. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LAS TRANSMISIONES DE CHRISTIAN CUEVA EN KICK?

Durante un live transmitido el 31 de octubre, Cueva reveló entusiasmado su nueva etapa como streamer. “Se viene el Kick, se viene el Kick. El invitado especial, Cristorata, inauguración. El Kick del 10 del pueblo”, exclamó mientras compartía pantalla con la cantante Pamela Franco. Sus palabras bastaron para que el anuncio se viralizara rápidamente en redes sociales.

Durante el mismo live, Pamela Franco adelantó que Cueva planea transmitir con frecuencia. “A partir del lunes 3 de noviembre, el señor Christian Alberto va a transmitir en vivo todos los días. Habrá sorteos de polos, de todo”, mencionó entre risas, dejando entrever que el futbolista planea interactuar constantemente con sus seguidores.

El tiktoker José Pastor explicó que el futbolista busca seguir los pasos de Edison Flores y del Kun Agüero, quienes lograron éxito en plataformas de transmisión en vivo. En este contexto, el jugador del Emelec pretende aprovechar su tiempo libre para generar contenido junto a Cristorata, uno de los streamers peruanos más conocidos.

¿POR QUÉ KICK SE HA VUELTO TAN POPULAR ENTRE LOS FAMOSOS?

Kick se ha convertido en la competencia directa de Twitch al ofrecer mayores ingresos y menos restricciones a los creadores de contenido. Esto ha hecho que deportistas, influencers y celebridades migren a esta plataforma para tener más libertad en sus transmisiones y una conexión más directa con su público. Su modelo más flexible, que permite una interacción más espontánea, ha sido clave para atraer a nuevas figuras del entretenimiento, según explica Infobae.

El Kun Agüero es uno de los ejemplos más conocidos de esta tendencia, y Cueva parece seguir un camino similar. Gracias a su carácter espontáneo y carismático, el “10 del pueblo” podría consolidarse rápidamente en este nuevo espacio digital.

Descubre cuanto se puede ganar en una trasmisión en kick.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE SU NUEVA ETAPA PERSONAL?

El inicio de esta faceta llega en medio de un contexto personal complicado. Días antes del anuncio, Christian Cueva volvió a los titulares por sus diferencias con Pamela López, madre de sus hijos. Según el programa Magaly TV La Firme, el futbolista habría advertido que informará al juzgado porque, presuntamente, ella le impide cumplir con su régimen de visitas, lo que generó una nueva ola de comentarios en redes.

López negó esas acusaciones y afirmó que Cueva no respeta los plazos acordados para coordinar los encuentros. “Cumplo con lo estipulado. A veces él prioriza otras actividades cuando está en Lima”, sostuvo la influencer, quien pidió que la situación se maneje con respeto y fuera del foco mediático. Pese a la polémica, el jugador parece decidido a concentrarse en sus nuevos proyectos digitales, buscando que su faceta como streamer marque un punto de inflexión en su vida pública.