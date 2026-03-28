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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

“No se perdió nada”

“No puedo dejar de pensar qué hubiera pasado si mi compañero hubiera estado en otra playa, residiera en otro distrito o tuviera otro color de piel”.

    Milena Portocarrero
    Por

    Estudiante de Comunicación y Publicidad en la Universidad Científica del Sur

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    "Este sistema, lamentablemente, ya decidió qué vida vale más y qué vida vale menos". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Este sistema, lamentablemente, ya decidió qué vida vale más y qué vida vale menos". Ilustración: Giovanni Tazza

    El 14 de marzo, un compañero de promoción de colegio murió ahogado en la playa Punta Negra. Inicialmente llegaron algunas autoridades para ayudar en la búsqueda, pero se rindieron ante los fuertes oleajes. Hubo quienes prometieron apoyo y hasta un dron, pero nada llegó a tiempo. La familia y los amigos buscaron por su cuenta esperando ayuda durante dos días, hasta que encontraron su cuerpo.

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