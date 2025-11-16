Hoy los peruanos, y desde el momento de su nacimiento, deben portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) que anualmente es emitido por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Con respecto al trámite que debes llevar a cabo para obtenerlo o renovarlo de manera puntual, resulta importante destacar aquellas precisiones a partir de la cual dicha entidad confirma que no es necesario gestionarlo con fotografía impresa si tienes esta edad o más.
A PARTIR DE ESTA EDAD YA NO RESULTA NECESARIO QUE LLEVES FOTO IMPRESA PARA TRÁMITE VINCULADO A EMISIÓN DE DNI, SEGÚN RENIEC
Diariamente, tanto menores como adultos nacidos sobre territorio peruano, deben concretar la obtención por primera vez o renovación de un DNI cuya fotografía impresa no debe ser llevada a oficinas del RENIEC a partir de contar con esta cantidad de años puntual.
Según lo precisa la propia entidad estatal mediante redes sociales, si tienes 7 o más en la actualidad, quedas exento de tener que tomarte una instantánea fuera de sus centros de atención, y más bien recibirla gratuita y directamente impresa dentro de la propia credencial.
El otorgamiento de dicho beneficio hoy implica que los menores con esa cantidad de años o mayores de edad, deban cumplir con asistir a oficinas habilitadas para trámite de DNI por parte del RENIEC, sin el uso de prendas de color blanco ni lentes, orejas descubiertas, ni tampoco llevando prendas en la cabeza.
LOS 5 PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA ACTUALIZAR CON ÉXITO TU FOTO DE DNI DESDE EL CELULAR
Hoy RENIEC a nivel nacional, te facilita el trámite para renovar DNI por caducidad, habilitando el aplicativo y también plataforma mediante los cuales tienes la chance de también actualizar fotografía sin realizar colas a las afueras de agencias.
Para ello, y estando en pleno 2025, la entidad te recomienda el uso de la App BioFacial que puedes instalar en tu dispositivo móvil iOS y Android también, con la finalidad de emitir una credencial nueva si así lo requieres, y hasta poder acceder al Registro Digital de Nacimiento solicitado.
A propósito del tema, te compartimos los 5 pasos que debes seguir para actualizar fotografía en DNI mediante dicho aplicativo desarrollado por el RENIEC:
1- Realiza el pago correspondiente mediante Págalo.pe o app móvil, introduciendo el monto de S/30 si tienes DNI azul o S/41 por DNI electrónico (DNIe).
2- Acto seguido, descarga la App DNI BioFacial mediante Play Store de Android, por ejemplo, y desde tu dispositivo móvil con datos o WiFi.
3- Ingresa al aplicativo colocando tu número de DNI registrado, y luego selecciona la opción “Renovación por Caducidad de DNI”.
4- El aplicativo te pedirá tomarte una fotografía para verificación de identidad, debiendo cumplir con las recomendaciones brindadas a fin de capturar la imagen adecuada.
5- Uno de los últimos pasos que debes seguir con respecto al trámite, establece el registro de foto como tal, teniendo hasta 7 oportunidades para escoger la que más te guste.
Cabe resaltar, que dicho trámite continuará hasta finalizar proceso, teniendo que ingresar a página web de RENIEC para puntualmente elegir oficina donde deseas recoger el DNI renovado, y completar diligencia de manera exitosa sin salir de casa.
ESTO CUESTA EL TRÁMITE DE DNI ELECTRÓNICO DE MANERA PROMOCIONAL
La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, quedará en el pasado tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a la versión 3.0 con 64 llaves de seguridad.
De esta forma es como lo terminó confirmando el RENIEC, y oficialmente, dando a conocer que dejará de imprimir ambas cédulas convencionales, y entre el 28 de agosto y 31 de diciembre 2025, pasará a otorgar la electrónica cobrando montos promocionales por la realización de primer trámite efectivo.
Según la información compartida, este DNIe 3.0 hoy contiene características que lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica, y a la fecha ha sido emitido a más de un millón de peruanos, convirtiéndose así en la única que regirá con vigencia a nivel nacional, y hasta fin de año, terminará costando los mismos 30 soles que la de color azul, y S/16 que la amarilla.
A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que dicha versión biométrica de acuerdo al RENIEC, hoy cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo soliciten por primera vez o renueven, y 3 para los menores hasta la edad de 12.