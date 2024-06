Pamela Franco ha vuelto a protagonizar una polémica, esta vez por una supuesta indirecta hacia Karla Tarazona y Christian Domínguez, la cual publicó mediante un video de TikTok.

En la publicación, Franco utilizó un audio con una frase dirigida hacia la pareja de un hombre infiel. Esto se interpretó como un mensaje para Tarazona, quien tiene un estrecho vínculo con Domínguez.

“Tranquila mi amor, que nadie le va a quitar ese mujeriego. Esa mala vida se la merece solo usted”, dijo entre risas, lo cual habría levantado sospechas de un posible ataque.

Sin embargo, la cantante precisó días antes que no realiza videos para su expareja, o con el fin de atacar a Karla Tarazona. “La verdad me rio, hago tiktoks, los que me gustan sin pensar en nadie”, dijo al Trome el domingo.

Tras ello, complementó: “Lo que dicen me resbala porque sé cuál es la intención y también sé como soy, pues si tuviese que decir algo, lo hago. El TikTok es para divertirse”.

Pamela Franco y su actual vínculo con Christian Domínguez





Por otro lado, la cantante negó que se reconciliará con Christian Domínguez, o que tendría una amistad cercana con él, tal como lo hace Karla Tarazona, quien también fue expareja del cumbiambero.

“Nuestra relación es solo de padres, no hay nada, hablamos lo concerniente a nuestra hija y punto. Él tiene la plena libertad de venir a verla las veces que quiera, eso nunca se lo voy a impedir”, dijo a Expreso.