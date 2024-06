Pamela Franco salió al frente para aclarar la polémica que la envuelve en los últimos días. Y es que la cantante ha sido el centro de atención tras subir algunos videos a TikTok que muchos han señalado como indirectas a su expareja Christian Domínguez; sin embargo, la cumbiambera descartó esto.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Pamela Franco aclaró que los videos que subió a su TikTok no tienen ninguna dedicatoria especial y aseguró que “quien no pensó en ella no merece su atención”.

“Vi algo, pero de verdad no es para nadie. Sé que es inevitable que asuman cosas, pero no por eso dejaré de vivir. Es un ‘tiktok’ y lo utilizo para divertirme, si quiero decirle algo a él se lo digo de frente y hasta el momento nunca me he sentado a hablar mal de él a pesar de todo”, señaló.

“… Solo sé que cada día me tengo que amar más y lo bueno es que las personas con sus acciones logran salirse del corazón y todo lo que pasó y pasa es muy fuerte. Yo me he mantenido y me mantendré al margen, quien nunca pensó en ti no merece que pienses en él”, agregó.

Asimismo, Pamela Franco habló sobre la cercanía de Karla Tarazona y Christian Domínguez, quienes no han dejado de aparecer juntos tanto en el programa “Préndete” como en la calle.

“Bueno, quizás le volvió a nacer el amor, ja, ja, ja... es lo que todos creen, solo te diré que cada quien se protege, ahora más que nunca sé quién es quién, solo diré eso”, precisó la cantante.

