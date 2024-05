En una entrevista exclusiva para el podcast de Yahaira Plasencia, el cantante de cumbia Christian Domínguez habló sobre su vida personal y confesó abiertamente la razón detrás de sus episodios de infidelidad en relaciones pasadas. Desde su último romance con Pamela Franco hasta su noviazgo con otras mujeres del pasado, el artista admitió que su comportamiento desleal estuvo vinculado a la situación en que estaban tales relaciones. A continuación, te contamos qué dijo exactamente.

¿POR QUÉ CHRISTIAN DOMÍNGUEZ FUE INFIEL EN SUS RELACIONES?

Christian Domínguez reveló que su infidelidad en relaciones pasadas estuvo directamente relacionada con los problemas existentes en dichas relaciones. Según sus propias palabras en el podcast “Hablando con la Yaha!”, cada vez que fue infiel fue porque la relación no estaba en un buen momento.

“(Yahaira: ¿Entonces cada vez que has sacado los pies del plato ha sido porque tu relación ha estado mal?) Sí, nadie va saber más que yo porque me equivoqué”, sostuvo.

Tras las polémicas que protagonizó en el pasado, el cantante aseguró estar buscando tranquilidad en su vida actualmente. Además, respecto a los problemas en donde se metió, señaló sentirse arrepentido, pero que prefiere guardarse tales emociones para sí mismo.

“Estoy en un momento de mi vida que lo que busco tranquilidad. (...) Yo me arrepiento de muchas cosas, he llorado, soy de las personas que llora en silencio”, expresó Domínguez.

La franqueza del cantante ha generado un gran revuelo entre sus seguidores y ha abierto un debate sobre las complejidades de la fidelidad en el mundo del espectáculo.

¿QUÉ DETALLE TUVO CHRISTIAN DOMÍNGUEZ POR EL CUMPLEAÑOS DE KARLA TARAZONA?

Recientemente, Christian Domínguez llevó a sus hijos al set del programa “Préndete” para sorprender por su cumpleaños a su expareja Karla Tarazona, quien no pudo ocultar su emoción por ver a sus tres pequeños en el espacio televisivo. Tras el emotivo mensaje de sus hijos, Domínguez le dedicó unas palabras a la conductora de televisión.

El líder de “Gran Orquesta Internacional” manifestó su orgullo por la transformación que ella ha experimentado como mujer, reconociendo sus logros alcanzados mediante esfuerzo y dedicación. Además, destacó el crecimiento y la responsabilidad de sus hijos, atribuyendo estos avances principalmente a su influencia y trabajo.

“Ya te lo he dicho ya, estoy muy orgulloso en la mujer que te has convertido, las cosas buenas que has logrado porque las has logrado tu con tu esfuerzo y dedicación, los bebes están cada vez más grandes, más responsables y eso es netamente tu mano, yo siempre te lo voy a agradecer”, comentó.

Luego, el artista le recordó que las personas que la quieren siempre estarán a su lado, y en esta línea, aprovechó para realizarle una significativa promesa.

“Siempre estamos a tu lado, la gente que te quiere, que te queremos un montón. Ya sabes, estoy para las que sea y lo más importante es que siempre vamos a estar unidos de cierta forma y así va a ser para siempre. Te lo prometo”, puntualizó en su mensaje.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO SOBRE EL ACERCAMIENTO DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y KARLA TARAZONA?

Primero que nada, debemos señalar que Christian Domínguez llegó al programa “Préndete” como conductor invitado; sin embargo, sigue apareciendo de forma recurrente y se especula que se habría dado una nueva oportunidad con Karla Tarazona.

En esta contexto, la última pareja de Christian Domínguez, Pamela Franco, fue consultada por la actualidad de su exnovio. Primero, la cantante de cumbia abordó el tema de los saludos del Día de la Madre y señaló la ausencia de un mensaje público por parte de Domínguez, padre de su hija. En esta línea, enfatizó que no espera gestos de él y subrayó la importancia de no mirar hacia atrás, algo que aprendió de su madre.

Respecto a un eventual acercamiento entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, la intérprete mencionó que si ambos se aman y son felices. “Ya son dos personas mayores, grandes, me imagino que han pensando bien y si se aman y son felices, bien, yo ahí sobro”, respondió Pamela. Cuando le preguntaron si la hipotética nueva relación del padre de su hija tiene su bendición, la artista señaló que ella no tiene que bendecir a nadie.