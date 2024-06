Pérez-Reyes anunció el cambio de la plana a cargo de las quince gerencias de Córpac . El ministro indicó que se tomó esta decisión porque los gerentes “son los responsables de no haber previsto esta situación y de no contar con alternativas inmediatas de solución para atender esta emergencia o de no advertir a los directivos”. En ese sentido, señaló que habrían incurrido en inacción u omisión funcional.

“Vamos a renovar todas las gerencias e implementar un estándar más exigente para garantizar la seguridad aeroportuaria. Tenemos que poner a las personas idóneas”, anunció el ministro. Así también, informó que el presidente de Corpac, José Luis Barrios Espinosa, permanecerá en su cargo .

Por otro lado, Pérez-Reyes indicó que Donald Castillo, director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entidad que fiscaliza a Córpac, presentó su renuncia al directorio de Córpac S.A., al que fue incorporado en marzo de este año, como informó este Diario.

“ Desde el punto de vista legal no había conflicto, pero sabemos que no es una situación deseable . La designación de Donald [Castillo] en Córpac fue por la problemática de Jaén. Ya que está solucionado, ayer [sábado] él presentó su renuncia y mañana [hoy lunes] hay un directorio de Córpac en el que designaremos a su reemplazo”, refirió.

Raúl Pérez-Reyes acompañado por el director de la DGAC, Donald Castillo, y el presidente del Directorio de CORPAC, José Barrios. Foto: César Bueno. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Cabe destacar que este Diario alertó en un informe sobre la elevada rotación de autoridades en Córpac, que de diciembre del 2019 a la fecha, ha tenido siete presidentes del directorio a su cargo. En este período, cada funcionario estuvo al frente de la empresa durante un promedio de 300 días

Miguel Mena, abogado especialista en temas aeronáuticos, considera favorable el cambio de la plana gerencial de Córpac. “La situación que ocurrió la semana pasada evidencia una falta de experiencia y de capacitación por parte de los gerentes. Por ello, los funcionarios que asuman sus cargos deben cumplir con estándares de calidad, como estar capacitados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)”, expresó.

“Estas capacitaciones acreditan la experiencia de una persona en gestión aeroportuaria y aerocomercial”, agregó. En esa línea, indicó que la labor de Barrios Espinosa debe ser evaluada por el MTC a partir de los criterios de experiencia y capacidad.

Decreto de urgencia: ¿qué medidas implementa?

Como parte de las acciones normativas, el ministro explicó que se emitirá un decreto de urgencia para implementar siete medidas que reorganizarán Corpac.

La primera medida autoriza a la DGAC para declarar emergencias operacionales ante situaciones de peligro o daño a la infraestructura y/o servicios aeronáuticos. “Estableceremos que la DGAC pueda definir una emergencia aeroportuaria de inmediato para agilizar las acciones del Estado y los concesionarios, solucionando cualquier situación en el menor tiempo posible”, detalló el ministro.

Al respecto, Mena comentó que la implementación de esta medida es innecesaria , pues los roles de emergencia que estipula para la DGAC ya forman parte su competencia. “Conforme a la Ley de Aeronáutica Civil y su reglamento, la DGAC, como autoridad aeronáutica, puede suspender rutas, cerrar un aeropuerto, impedir que una aeronave salga o entre al país, etcétera”, mencionó.

José Luis Barrios Espinosa, presidente de Corpac, permanecerá en su cargo, al que llegó hace menos de un mes. Foto: César Bueno. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Como segunda medida , el decreto autoriza a Corpac la contratación directa de bienes y/o servicios esenciales para atender situaciones de urgencia o emergencia.

“Es una decisión importante, porque usualmente la adquisición de servicios y herramientas por parte de Córpac pasa por un proceso de compra tortuoso. Por ejemplo, la compra de un radar portátil. Se requiere mecanismos que brindan celeridad para su adquisición, especialmente en momentos de emergencia”, manifestó Mena.

En tercer lugar se firmará un acuerdo con Lima Airport Partners (LAP) para implementar un nuevo sistema de iluminación en el aeropuerto Jorge Chávez, cuando se realice el mantenimiento de la pista de aterrizaje en el 2025. Como cuarto punto , Pérez Reyes detalló que se realizará una transferencia financiera de recursos presupuestales para renovar y ampliar el Sistema VHF-AA, reponer transmisores y receptores duales, entre otros equipos.

“Buscamos celeridad, con la fiscalización de la Contraloría General de la República, para garantizar la transparencia en las adquisiciones”, aclaró. Mena, por su parte, resaltó esta medida. “Córpac necesita apoyo financiero permanente y grande para el funcionamiento de la infraestructura de cada aeropuerto del país. No es posible que recién se busquen fondos cuando se presentan problemas en las pistas”, resaltó.

Como quinto punto , Pérez-Reyes anunció se aumentarán las plazas para la contratación de personal especializado por concurso público, asegurando la prestación de servicios aeroportuarios esenciales. En sexto lugar se implementará un proceso abreviado para modificar contratos de concesión aeroportuarios, permitiendo transferir a los concesionarios el diseño, inversión, operación y mantenimiento de los sistemas de iluminación de las pistas de aterrizaje, actualmente a cargo de Córpac, junto con los recursos correspondientes mediante adenda.

“Es una decisión positiva. La implementación de infraestructura en los aeropuertos concesionados pasa por un proceso larguísimo por un exceso de controles”, indicó Mena. Además, el MTC decidió dotar de equipamiento y personal a los aeropuertos alternos para atender a pasajeros en caso de emergencias.

Como sétima medida , el decreto establece que Ositran supervise la infraestructura aeroportuaria gestionada por Córpac, al igual que con los concesionarios, exceptuando los sistemas de navegación aeroportuaria, supervisados por la DGAC. “Es necesario que estas medidas tengan una aplicación permanente y no solo temporal. Para ello, se requiere la reforma del reglamento de la Ley Aeronáutica Civil”, aseveró Mena.

Por otra parte, Pérez Reyes expresó que la pista actual de aterrizaje entrará en un proceso de reparación el próximo año.

Compensación para todos los afectados

Además, el ministro indicó que cada persona afectada podría acceder a una compensación económica a través de la activación de una póliza de seguro.

Según el titular del MTC, esta compensación solo beneficiará a los pasajeros varados que tuvieron que realizar gastos adicionales a consecuencia del incidente en el aeropuerto de Lima. Para ello, los ciudadanos deberán contar con documentos probatorios de este gasto adicional para acceder a la compensación económica .

“Ya se activó la póliza para efectos de la compensación que corresponde a quienes fueron afectados por gastos adicionales en hospedajes, alimentación, transporte que no tenían previsto. El monto de la póliza es lo suficientemente grande como para no preocuparnos”, expresó Pérez-Reyes

“ Será importante que los pasajeros tengan información probatoria y se la hagan llegar a las aerolíneas , que son el medio a través del cual vamos a recolectar la información para poder determinar luego el proceso y monto de compensación con las empresas de seguros”, detalló.

Al respecto, Mena opina que la póliza de seguro sí podrá cubrir los gastos de todos los pasajeros afectados. “Córpac tiene un seguro de responsabilidad civil aeronáutica grande que podrá compensar todos los daños ocasionados”, explicó . En ese sentido, recomendó a los afectados que reúnan todos los medios probatorios —como recibos y facturas— para acreditar sus gastos adicionales.

Asimismo, el ministro indicó que, aproximadamente, 129 vuelos fueron afectados por las fallas en la pista de aterrizaje del terminal aéreo del Callao. “La información que nos brinden las aerolíneas permitirá determinar la cantidad de pasajeros afectados”, añadió.