“Esa es mi promesa al pueblo peruano y ese será mi legado: garantizar que el gas natural sea para todos y todas”, remarcó la mandataria en dicha ocasión.

Once meses después, cabe preguntarse cuál es el estado de este proyecto prioritario para el país.

FACULTADES LEGISLATIVAS

“Con la petroquímica va a haber trabajo, va a haber recursos para producir fertilizantes y explosivos, que son importantes para la agricultura y la minería”, manifestó Jorge Arnao, director general de hidrocarburos del Minem, en el congreso Perú Energía 2024.

El funcionario remarcó que, a la luz de estas necesidades, el Minem tiene el reto de desarrollar este proyecto “en el corto plazo”. ¿Pero, qué está haciendo al respecto?

Fuentes del sector que no quisieron ser identificadas consideran que “no se ha movido ni una sola piedra” para desarrollar la petroquímica.

Y es que el Minem ha puesto sus esperanzas en el pedido de facultades legislativas, que el Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República, para sacar adelante la inversión.

En su mensaje por Fiestas Patrias la presidenta Dina Boluarte se comprometió a hacer “realidad el sueño de una petroquímica (de urea) con inversión privada en el sur de nuestro país”. / JORGE CERDAN

En efecto, el proyecto es mencionado en el parágrafo 3.1.15 del pedido de facultades, el cual establece medidas especiales para impulsar el desarrollo de una industria petroquímica “orientada a la producción de fertilizantes mediante el uso de gas natural”.

En esa línea, propone “agilizar la permisología”, de tal manera que “el inicio de la inversión se concrete en el año 2024″.

Al respecto, Iris Cárdenas, viceministra de hidrocarburos, explicó a este Diario que este destrabe de trámites es vital porque un estudio de impacto ambiental (EIA) demora un promedio de dos años en ser aprobado, lo cual quiere decir que, en circunstancias normales, “tendríamos la petroquímica de acá a cinco o seis años”.

“Entonces, es por ello que requerimos que se agilice eso”, enfatizó Cárdenas.

Caso paradigmático es el del proyecto petroquímico que la estadounidense CF Industries intentó desarrollar en Marcona en el 2008, y cuyo EIA “demoró tres años para desarrollarse y nunca se llegó a terminar”, manifestó Walter Sciutto, country manager de GEB en el Perú.

“Por eso es muy importante el liderazgo de las autoridades para que este proyecto no vuelva a fracasar, como ocurrió en el 2008″, refirió el ejecutivo.

Pero, mientras las autoridades esperan la decisión del Congreso, ¿qué vienen avanzando los privados?

Marcona es el lugar escogido por Enaex para desarrollar el primer gran proyecto petroquímico del Perú. Esto, debido a su adecuada locación e infraestructura, la cual incluye un gasoducto con capacidad suficiente para transportar el gas de Camisea.

‘OPEN SEASON’

Lo que se sabe hasta la fecha es que existe un gran interesado en desarrollar la petroquímica de la urea en el Perú: Enaex.

A ese fin, la empresa chilena plantea invertir hasta US$1.200 millones para desarrollar un complejo petroquímico en Marcona (Ica), localidad que cuenta con un área dedicada y un ducto (el de Contugas) con capacidad suficiente para transportar el gas natural que se necesitará para el proceso productivo.

Hablamos de un volumen que oscila entre los 80 y los 120 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas, el cual sería relativamente fácil de obtener pues, hoy por hoy, se reinyectan 300 mmpcd en Camisea por falta de demanda.

Con este suministro, Enaex se propone producir suficiente urea para cubrir toda la demanda del agro peruano, además de nitrato de amonio para abastecer de explosivos a la minería del Perú y Chile.

¿Qué necesita Enaex para plasmar este objetivo? En primer lugar, necesita firmar un contrato de suministro de gas por un horizonte de, al menos, 25 años, razón por la cual se habría acercado a Pluspetrol, líder del Consorcio Camisea.

Según fuentes consultadas por este Diario, el productor gasífero habría consentido inicialmente en negociar con Enaex, previa evaluación de otros potenciales candidatos, pero luego habría optado por lanzar un open season para seleccionar al adjudicatario del contrato de gas,

En Camisea hay gas natural de sobra para alimentar un complejo petroquímico en la costa sur.

“La cuestión es que han pasado varios meses y Pluspetrol no lanza todavía el proceso, y Enaex no puede empezar a hacer nada porque no tiene garantía de nada”, refirió una de las fuentes consultadas.

Al repecto, Cárdenas manifestó que el Minem ha conversado con Pluspetrol para solicitarle que “licite la molécula de gas”.

“Nosotros los hemos llamado y les hemos dicho que queremos que se garantice cierta cantidad de gas para promover la industria petroquímica, y ellos nos han dicho que en estos días lo van a licitar”, indicó la funcionaria.

Añadió, sin embargo, que la argentina “está esperando las condiciones para lanzar la licitación”, lo cual significa que se encuentra a la expectativa de lo que el Legislativo decida en torno al pedido de facultades.

Requerido por este Diario, Pluspetrol indicó que “como operador del Consorcio Camisea, lanzará próximamente una convocatoria pública para potenciales interesados en desarrollar un proyecto petroquímico en el Perú”.

La población de Ica y el sur del Perú mira con expectativa el desarrollo de la industria petroquímica.

VENTANA DE OPORTUNIDAD

Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, confía en que la respuesta del Congreso al pedido de facultades del Gobierno será positiva.

“En la SPH estamos trabajando conjuntamente con las autoridades para lograr que el Congreso otorgue las facultades delegadas para que se destrabe finalmente la petroquímica, una industria fundamental para lograr la masificación porque va a permitir el crecimiento de la demanda (de gas natural), y va a permitir también importantes inversiones en nuestro país”, señaló.

La ventana de oportunidad para que ello ocurra, sin embargo, no es demasiado grande.

Y es que, mientras más tiempo pasa, más “se enfría el proyecto”, porque Enaex y otros inversionistas en petroquímica “no solo están mirando al Perú, está mirando Australia y otros emplazamientos”, apunta Sciutto.

“Si no nos movemos rápido y no logramos cerrar todos estos aspectos, que son simples, lamentablemente va a pasar lo mismo que paso en el 2008, que, finalmente, la petroquímica no se llegó a concretar”, advirtió.